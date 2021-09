Anuman ang bakuna brand ligtas at epektibo

Dahil dumadami ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 at ang bilang ng mga naoospital, kailangan ding dagdagan ang bilang ng mga nababakunahan.

Ang problema, marami pa rin ang bilang ng mga tao na ayaw magpabakuna. May mga taong naniniwala na hindi epektibo ang bakuna. Ang iba naman ay naghihintay ng pagdating ng brand ng bakuna na gusto nila.

Ang ilan sa mga brand ng bakuna na gusto ng maraming tao ay mahirap makuha ng mga umuunlad na bansa tulad ng Pilipinas. Ang mga brand na iyon ay madalang dumating at madalas ay dumadating bilang donasyon ng ibang bansa na ipinadadaan sa COVAX Facility.

Hindi madaling kumuha ng suplay ng mga brand na gusto nila dahil madalas ay nakuha na ng ilang mayayamang bansa ang suplay. Ang iba naman ay ginagamit ang mga brand na iyon bilang booster. Hindi lamang tayo ang mayroong ganitong problema.

Iyon ang dahilan kung bakit sa aking kampanya para sa International Law Commission binigyang diin ko ang pangangailangan ng international treaty na kikilalanin ng lahat ng mga bansa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad na makakuha ng suplay ng bakuna.

Iginagalang ng gobyerno ang indibidwal na kagustuhan ng mga tao na mabakunahan ng brand na gusto nila ngunit gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng mga eksperto, lahat ng bakuna na ginagamit ngayon ay ligtas, epektibo, at aprubado ng Food and Drug Administration (FDA) at ng World Health Organization.

Ipinakita ni Dr Edsel Salvana na isang infectious disease specialist at resident health expert ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, ang data na nakalap ng FDA noong Agosto 29, 2021. Ayon sa kanya, pinapatunayan ng data na mula sa 13.87 milyon na fully-vaccinated na Pilipino, ang bilang ng breakthrough infection ay 242 o .0017 porsyento lamang.

Binigyang diin ni Dr Salvana na ang data ay nagpapatunay na ang mga bakuna ay talagang epektibo. Lumabas din sa mga pag-aaral na lahat ng mga bakuna na may Emergency Use Authorization ay mabisa laban sa malalang kondisyon at 90 porsyentong epektibo na mapigilan ang pagpapaospital at magliligtas sa mga pasyente sa kamatayan.

Ipinaliwanag din ng mga dalubhasa sa kalusugan na ang tunay na sanhi ng breakthrough infection ay ang katangian ng Delta variant at hindi ang kawalan ng bisa o ang humihinang bisa ng mga bakuna. Kahit na ipinapakita ng mga bagong pagsasaliksik na 30 hanggang 40 porsyento lamang ang bisa ng mga bakuna kontra sa Delta variant, napipigilan pa rin ng bakuna ang paglala ng sakit, pagpapaospital, at pagkamatay.

Sa aking huling press briefing ay sinabi ni Rev. Nicanor Austriaco, isang molecular biologist na nagsaliksik ukol sa COVID-19, na kahit na dumadami ang bilang ng mga nahahawa ng virus, kapag tumaas ang bilang ng mga taong bakunado, mababawasan ang bilang ng mga taong maoospital dahil mapipigilan ng bakuna ang paglala ng kondisyon pati na ang pagkamatay ng mga pasyente.

Malapit nang maabot ng National Capital Region (NCR), na naging sentro ng mga impeksyon ng COVID-19 sa bansa, ang 70 porsyento na target nitong populasyon para sa pagbabakuna. Nitong Setyembre 22, 2021, naitala na ng NCR ang 15,083,993 na kabuuang bilang ng bakuna na naibigay, kung saan 6,760,863 na indibidwal o 69.16 na porsyento na ang tumanggap ng dalawang doses ng bakuna.

Umaasa ako na maaabot na rin ng ibang rehiyon ang target nilang populasyon para magkaroon ng herd immunity sa Pilipinas. Posibleng mangyari ito dahil patuloy na dumadating ang suplay ng bakuna. Inaasahan natin ang pagdating ng 27.2 milyong doses ng bakuna ngayong Setyembre.

Hindi ako titigil sa pagkukumbinsi sa mga tao na ligtas at epektibo ang mga bakuna anumang brand ang mga iyon. Naniniwala ako na ito lamang ang paraan para maibalik natin ang ating kinasanayang pamumuhay. Maibabangon natin ang ekonomiya sa mga lugar kung saan maraming nahawa sa virus sa pamamagitan ng pagpapatibay ng proteksyon kontra sa COVID-19. Kapag nangyari ito, magkakaroon ulit ng trabaho at kabuhayan ang mga taong naapektuhan ng pandemya.