Antonio markado sa National Open

NAGSAAD ng pagsali sina 13-time Philippine Open champion Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio Jr. at WGM Janelle Mae Frayna sa magaganap na 1st Cordova Philippine National Open Chess Championships na tutulak sa susunod na buwan sa Solea Mactan Resort sa Cordova, Mactan Islands, Cebu.

May total cash prize na P131,000, naghayag din ng paglahok si GM Darwin Laylo at International Masters Ronald Dableo, Michael Concio Jr. at Daniel Quizon, FIDE Master David Elorta at Sherwin Tiu.

Inaasahang dadagsain ng mga tigasing woodpusher sa bansa ang nasabing event dahil malaki ang nakalaan na premyo sa magkakampeon.

Hahamigin ng magkakampeon ang P50,000, habang nakalaan sa second hanggang fifth ang P25,000, P15,000 P10,000 at P7,000 ayon sa pagkakahilera.

Kukubrahin naman ng sixth hanggang 10th ang P5,000, P4,000, P3,000, P2,000 at P2,000.

Nagpalista rin ang ibang local player na sina National Master Merben Roque, Allan Pason, Yves Christian Fiel, Jerish Velarde at Jave Mareck Peteros. (Elech Dawa)