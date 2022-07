Antique state of calamity sa dengue

Isinailalim ngayon sa state of calamity ang Antique dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue.

Kabilang dito ang 18 munisipalidad, ayon sa nilabas na resolusyon ng Provincial Board nitong Huwebes.

Ayon kay Antique Integrated Provincial Health Officer (IPHO) Dr. Ric Noel Naciongayo, umabot na sa 1,575 ang kaso ng dengue sa lugar mula Enero hanggang Hulyo 9 ngayong taon.

Nakapagtala ng 355 kaso at 1 nasawi sa 5 bayan ng San Jose de Buenavista, 266 kaso at 1 nasawi sa Sibalom, 180 kaso at 2 nasawi sa Hamtic, 170 kaso at 1 nasawi sa Bugasong, 107 kaso sa Anini-y, at 56 kaso at may ilang naitalang nasawi sa Patnongon. (Ansherina Jazul)