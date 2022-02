Antique mayor sapol ng virus

Nagpositibo si Tobias Fornier Mayor Jose Maria Fornier ng Antique province sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Enero 3 inanunsiyo ng alkalde na na-virus siya, at kasalukuyan aniya siyang naka-quarantine sa loob ng 10 araw.

“I regret to inform you that I am on quarantine leave for 10 days starting January 30, 2022. That despite my intense compliance to the health protocols against Covid-19 but due to the nature of my job as your Local Chief Executive, it cannot be avoided that I can be exposed to infections brought about by this pandemic,” lahad pa niya.

Samantala, pinaalalahanan ni Fornier ang kanyang mga nasasakupan na makipagtulungan at sumunod sa minimum public health standard protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, pagpapanatili ng social distancing, at paghuhugas ng mga kamay.

Hinimok din ng alkalde ang publiko na manatili sa bahay, liban na lang kung may mahalagang gagawin sa labas. (Prince Golez)