Antique hiniling mapasama sa second wave ng cash aid

Nais ng lokal na pamahalaan ng Antique na mapasama ang mga residente nito na apektado ng coronavirus crisis, sa mga mabibigyan sa ikalawang tranche ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Amelioration Program (SAP).

Nagpalada ng request letter ang provincial government sa central office ng Department of Interior and Local Government (DILG) at Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Noong nakaraang linggo, inendorso ni DILG-Antique director Cherryl Tacda ang hiling sa regional office. Aniya, “The power to approve the grant of SAP second tranche rests on the President of the Philippines and on the central offices of concerned agencies.”

Ang ikalawang bugso ng ayuda ay hiniling ng pamahalaang panlalawigan para sa mga residente nito na hindi nakatanggap sa unang tranche.

Sinabi naman ni DSWD regional director Ma. Evelyn Macapobre na naghihintay na sila ng guideline para sa pamamahagi ng second tranche ng SAP.

Naglaan ang probinsya ng P429,936,000 para sa 18 munisipalidad nito sa unang tranche ng SAP. Natulungan nito ang nasa 71,656 benepisyaro na tumanggap ng tig-P6,000. (Prince Golez)