Antipolo, Rizal nanguna sa tuberculosis screening

Pinarangalan kamakailan ang Lalawigan ng Rizal partikular na ang Antipolo City dahil sa de-kalidad nilang pagsisilbi at kontribusyon sa larangan ng tuberculosis (TB) screening.

Ang nasabing pagkilala ng Department of Health ay kasabay ng paglulunsad ng DOH CALABARZON ng iDOTS Phase 2 sa lalawigan ng Rizal.

Hinirang ang Antipolo City Health na pinakamagaling sa TB screening sa lalawigan.

Kabilang pa sa nahakot na parangal ng siyudad ang “Best Performing Facility in the National TB Control Program Implementation” at tinanghal din ang siyudad na “Top Performing Rapid TB Diagnostic Laboratories (RTDLs) in 2021 for GeneXpert Utilization.”

Ang Best GeneXpert Technician sa Probinsya ng Rizal ay nakuha rin ng taga-Antipolo habang ang Lalawigan naman ng Rizal ang top performing in 2021 for TB Screening.

Sumasailalim sa masusing training ang mga nurses para mas mapaigting ang kampanya laban sa TB at garantisadong serbisyong medical sa pamumuno na rin ni Antipolo City Mayor Casimiro “Jun” Ynares III.

“Tayo ay masigasig na lumalaban against TB. Tuloy “Lung” ang ating laban para TB ay matuldukan,” pahayag pa ng alkalde.