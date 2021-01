Antipolo kinilala kontra iligal na droga

GINAWARAN ng pagkilala ng Department of Interior and Local Government ang Lungsod ng Antipolo City kabilang ang limang iba pang bayan sa Lalawigan ng Rizal dahil sa patuloy nitong adhikain at pakikiisa sa pamahalaan sa laban kontra sa ipinagbabawal na gamot.

Sa ginanap na 2020 National Anti-Drug Abuse Council (ADAC) Performance Awards, kinilala ang Antipolo “for their efforts in ensuring drug-free communities” by complementing the national government’s anti-illegal drugs program through their local ADACs.

Nagpasalamat naman si Mayora Andeng Ynares sa pagkilala ng DILG.

Aniya, isa itong indikasyon na tama ang direksyon na tinatahak ng Lungsod. Naniniwala si Mayora Ynares na kaakibat ng mga krimen at kasamaan ang droga.

“Isa pong karangalan ang ibinigay na pagkilala ng DILG sa pangunguna ni Secretary Año. Kami po ay nagagalak at nabigyang pansin ang aming patuloy na pakikipaglaban kontra sa droga, katuwang ang Philippine National Police sa Antipolo, at Rizal Provincial Police,” sinabi ni Mayor Ynares.