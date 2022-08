Antipolo City dinagsa ng ‘Lakbay Aral’

KASUNOD ng parangal na nakuha ng Antipolo City sa Lalawigan ng Rizal sa nagdaang Gawad Edukampyon Awards for Early Childhood Care and Development (ECCD), naging puntahan ang siyudad ng mga ‘Lakbay Aral’, para alamin at magaya ang sistema na ipinapatupad ng siyudad.

Nasungkit ng Antipolo City ang pagkilala para sa Component City Category dahil na rin sa ‘exemplary performance’, pagdating sa early childhood care and development tulad ng mga daycare centers.

“Nakatutuwa,” pahayag ni Antipolo City Mayor Jun Ynares. “Kasi nagiging suki na po tayo sa mga lakbay aral. Pinuntahan pa tayo ng mga Child Development Workers mula sa MSWD Rosario, Cavite, CSWD Batangas City, CSWD Bacoor City at Day Care Worker Presidents mula sa iba’t ibang munisipyo sa Rizal.”

Tatlong beses nang nahirang ang Antipolo City bilang Overall Most Competitive Component City sa bansa. Consistent din na recipient ang lungsod sa Seal of Good Local Governance at Seal of Financial Housekeeping.