Antipolo Cathedral unang pandaigdig na dambana sa ‘Pinas

Idineklara ang National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City bilang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas.

Inanunsyo ito ni Bishop Francisco de Leon sa isang misa na ginanap para sa 39th anniversary ng pagkakatatag sa Diocese of Antipolo.

“We received a letter from Rome saying that on June 18, our national shrine will be recognized as an international shrine,” saad ni De Leon sa post sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) website.

Dahil dito, ang Antipolo Cathedral ay magiging ikatlong international shrine sa Asya. Ang dalawa pang international shrine ay ang St. Thomas Church Malayattoor sa India, at Haemi Martyrdom Holy Ground and Seoul Pilgrimage Routes naman sa South Korea.

Maliban dito, magiging una ring Marian international shrine sa Asya at pang-anim sa mundo ang ang Antipolo Cathedral, ayon pa sa CBCP. (Issa Santiago)