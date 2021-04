Antipolo Cathedral kasangga ni Pope Francis sa marathon prayer

Napili ang Antipolo Cathedral bilang isa sa mga makakasama ni Pope Francis na mangunguna sa Marian prayer para sa pagwawakas nitong pandemya.

“The National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage is chosen by the Pontifical Council for Promotion of the New Evangelization in Vatican as one of the Marian Sanctuaries to participate in a marathon of prayer in the whole month of May to end the pandemic,” anunsyo ng katedral sa Facebook kahapon.

Kasama rito ang 30 Marian shrine sa buong mundo na inimbitahang makiisa sa inisyatibo ng Santo Papa na ipagdasal, sa buong Mayo, ang iba’t ibang mga sektor na apektado ng COVID-19 crisis.

Hiniling ng Holy See ang Antipolo Cathedral na dasalin ang Banal na Rosaryo para sa lahat ng mga pamilya.

Ieere ito nang live ng Vatican Media, hatinggabi ng Mayo 8, 2021 oras sa Pilipinas. (Riley Cea)