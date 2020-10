Antigen test sinama sa DOT protocol – Sec Berna

Upang matiyak na mas ligtas ang operasyon ng mga hotel sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ), ang antigen test ay idinagdag sa protocol bago ang staycation.

“Staycation is nothing new, (it’s) been done in Singapore, in Japan, and it’s very safe that’s why we follow the minimum health and safety protocols… with other countries pa nga wala nang (have no) antigen testing but the IATF decided to add it to make sure that everybody that checks in is negative,” sabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

Sa layong unti unting muling mabuhay ang matinding tinamaan na sektor na ito, pinayagan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nakaraang buwan ang mga hotel na tanggapin ang mga “staycationer” sa kondisyong magsumite ng negatibong resulta ng antigen test bago mag-check-in.

Para kay Puyat, ang idinagdag na protocol na ito ay nakakatiyak na mas ligtas ang staycation sa magkabilang panig ng mga tauhan ng hotel at mga panauhin dahil ang pagsusuri ng antigen ay may “100-porsyento” na detalye sa pagtuklas ng mga positibong kaso ng coronavirus disease (Covid-19).

Sa inspeksyon sa Grand Hyatt Hotel kamakailan ay sumailalim ang opisyal sa pagsusuri ng antigen na nagbunga ng negatibong resulta sa loob lamang ng 15 hanggang 20 minuto.

Mayroong 28 DOT star-rated hotels sa Metro Manila, 16 five-star, at 12 na may apat na stars. Sa ilalim ng mga alituntunin na inilabas ng DOT, ang mga hotel na tumatakbo bilang mga quarantine facilities ay hindi maaaring mag-apply sa CAOS.

Tanging 4-star at 5-star hotels lamang ang papayagan na mag-apply para sa naturang sertipiko dahil ang 3-star rating pababa ay nakalaan para sa isolation ng mga pabalik na mga Pilipino sa ibang bansa.

Sinabi ni Puyat na ang mga protocol na ito ay iminungkahi mismo ng IATF. (Mina Aquino)