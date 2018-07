Anti-Political Dynasty bill milihuk na sa Senado

Gipaabot na sa plenary debates sa Senado ang Anti-Political Dynasty bill diin tumong niini nga hatagan ug kahulugan ang dynasty sa gobyerno ug idili kini.

Subay sa gisang-at ni Senador Kiko Pangilinan, chairman sa Senate committee on constitutional amendments and revision of codes, nga Committee Report No. 367 nga produkto sa mga public hearing kabahin sa political dynasty.

Sa balaodnon, gidili ang magsunod-sunod ug magdungan nga sakop sa pamilya hangtud sa second civil degree of consanguinity ug affinity.

Gipasabot niini ang asawa o bana ginikanan, igsuon– half o full blood, ug mga anak – lehitimo, dili lehitimo ug gisagop.

Matud ni Pangilinan nga panahon na ug angayang sundon ang pagdili niini sa Konstitusyon sa political dynasty.

Gisegundahan kini ni Senador JV Ejercito nga usa sa mga nangamahan sa Anti-Political Dynasty bill. ()