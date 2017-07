Anti-Martial Law solons, sumuko

Atras sa kanilang krusada ang ‘legitimate opposition’ sa Mababang Kapulungan ng Kongreso, laban sa extension ng Martial Law (ML) dahil hindi na umano nila itutuloy ang paghahain ng Motion for Reconsideration (MR) laban sa naging desisyon ng dalawang Kapulungan noong Hulyo 22.

Ayon kay Albay Rep. Edcel Lagman, napagdesisyunan umano ng kanilang grupo na hindi na maghahain ng MR sa Martial Law extension dahil sa mga sunud-sunod na desisyon ng Korte Suprema na nagpapatibay sa diskresyon ng Kongreso.

“The present composition of the Supreme Court may not be disposed to favorably act on the petition after it has refused to exercise jurisdiction against the legislature in two mandamus cases,” ani Lagman.

Ang tinutukoy ni Lagman ay ang pagbasura ng Korte Suprema sa Baguilat, et al, vs Alvarez et al, na kumukuwestiyon sa pagkilala ng liderato ni House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez kay Quezon Rep. Danilo Suarez bilang Minority leader gayung tinalo ito ni Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat sa botohan noong Hulyo 2016 sa minority leadership position.

Dinismis rin aniya ng SC ang petisyon nina Solicitor General Florin Hilbay, dating Senators Rene Saguisag at Wigberto Tañada, laban sa desisyon ng Kongreso na hindi na mag-joint session para apruba­han ang Proclamation 216 na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo 23 na isang paglabag sa Saligang Batas.