Anti-illegal recruitment task force itatag

SUPORTADO ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang rekomendasyon ng Department of Labor and Employment (DOLE) na bumuo ng Anti-illegal recruitment task force upang mapalakas ang conviction rate sa mga kasong ito.

Magiging pangunahing trabaho ng task force ang hulihin, kasuhan at tiyaking mananagot ang mga illegal recruiter.

Sa impormasyon ni Recto, nasa 5.3 percent lamang ang conviction rate sa illegal recruitment ­cases noong 2016.

Sa 736 na kaso anya noong 2016, 39 lamang ang nauwi sa conviction habang 211 ang naibasura, 438 ang na-archive, 23 ang acquittal at 25 ang naresolba sa mediation.

“Six in 10 were archived and three in 10 were dismissed. Not exactly a good record,” ani Recto.

Aminado naman ang senador na maraming rason sa pagkakabasura ng mga kaso kabilang na ang kawalan ng interes ng complainant, nawawalang mga dokumento, kawalan ng testigo, at ang pagtakbo ng mga akusado.

Maikukonsidera rin ang kakulangan ng staff, mababang sahod at sobra-sobrang trabaho sa pro­secution service.

Binigyang-diin pa ni Recto na batay sa kasaysayan ay mababa sa 50 % ang nadedesisyunan sa piskalya na nagreresulta naman sa pagbuo lamang ng bagong tanggapan ng mga illegal recruiter. (Dang Samson-Garcia)