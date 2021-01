Anti-human trafficking bills sa kabataan isulong sa lalong madaling panahon

Kasunod ng lumabas na mga ulat noong Disyembre tungkol sa mga mag-aaral na nagsasagawa ng “Christmas sale” ng mga malalaswang video at larawan nila upang makalikom ng pantustos sa distance learning, mariing hinihimok ng inyong lingkod ang Department of Justice (DOJ) Office of Cybercrime at ang Philippine National Police (PNP) Anti-Cybercrime Group na sugpuin ang ganitong uri ng mga aktibidad sa lalong madaling panahon.

Lumabas sa isang ulat ng The Philippine Online Student Tambayan (POST) na may mga mag-aaral na ginagamit ang mga hashtag na #AlterPH, #AlterPinay at #AlterPhilippines sa Twitter para makabenta ng mga malalaswang larawan at video. Base sa ulat, ginagamit ng mga mag-aaral ang kanilang kinita upang makabili ng mga gadgets at makapagbayad ng internet connection. May ilang nagbebenta pa ng “Christmas bundle” sa halagang 150 piso na may lamang mga larawan na minsan ay ipinapakita pa ang mukha ng mga nagbebenta.

Nakababahala ito dahil sa mga suliraning idinudulot ng pandemya, nahaharap ang ating mga kabataan sa matinding panganib na maging biktima ng mga pang-aabuso at karahasan. Hindi naman kaila na pinagsasamantalahan ng mga masasamang-loob ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral at dapat itong labanan ng ating pamahalaan.

Bilang tugon ay isinusulong ng inyong lingkod ang mas maigting na pagsugpo sa trafficking. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1794 o ang Eliminating Trafficking in Persons Act, maaaring pahintulutan ng mga regional trial court ang mga law enforcers na magsagawa ng surveillance sa mga pinaghihinalaang sangkot sa trafficking. Sa ilalim din ng panukalang batas, ang mga internet service providers (ISPs) ay magkakaroon ng tungkulin na harangin ang anumang uri ng child pornography.

Atin ding inihain ang Senate Bill No. 735 o ang Human Trafficking Preventive Education Program Act na layong paigtingin ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa kanilang mga karapatan, mga programa ng pamahalaan, at mga panganib na dulot ng trafficking.

Bukod dito ay maghahain din tayo ng isang panukalang batas na layong bigyan ng laptop at internet connection ang bawat mag-aaral. Bilang dagdag na proteksyon sa mga mag-aaral, isa sa mga probisyon sa ihahaing panukala ang mapigilan ang mga mag-aaral na gumawa ng mga mapanganib na hakbang upang mapunan lamang ang kanilang mga pangangailangan.