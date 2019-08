Anti-dengue kit ng DOH palpak – Garin

IKINUMPARA ni House Deputy Minority Floor Leader Janet Garin ang mga anti-dengue kit na ipinamamahagi ng Department of Health (DOH) sa gamit ng mga barangay tanod.

Ginawa ni Garin ang pahayag matapos magdeklara ng pagkakaroon ng epidemya ng dengue sa buong bansa.

Sa isang press conference, iginiit ni Garin na walang silbi at palpak ang mga anti-dengue kit na ipinamimigay ng DOH sa ilalim ni Sec. Francisco Duque III at nagsayang lang umano ng pera ang ahensya sa pag-bili ng mga ito.

“Please, stop using the DOH funds and the people’s money for buyin­g the useless dengue kit,” saad ni Garin.

Paliwanag ni Garin, ang mga dengue kit na binili ng DOH upang palakasin ang kanilang anti-dengue drive ay walang scientific basis at kapareho lamang ng mga kit na pinamudmod sa mga barangay tanod noon.

“At the end of the day these are not effective, this are not based on scienc­e, kapareho po ito sa mga barangay tanod kit na matagal nang ipinagbawal ng DILG,” giit ng kongresista.

Naglalaman ang bawat dengue kits ng bottled water, paracetamol tablet at mosquito repellant lotion.

Babala pa ng mambabatas, maaring mauwi lamang sa bulsa ng mga korap na opisyal ng ahensya ang pagbili ng mga nasabing dengue kit.

Ayon kay Garin, nais niyang pa-imbestigahan sa Kamara kung gaano kalaki na ang nagagastos ng gobyerno sa nasabing programa.

“Tanungin po natin si DOH kung magkano (ang ginastos sa kits), kasi ‘yun ‘yang parang pamigay lang na dole-outs kaya makikita mo sa mga posts, may bag, may ganitong kit, hindi po yun solusyon sa outbreak ngayon,” saad ni Garin.

Samantala, maaring pa umanong damami ang kaso ng dengue sa Oktubre, pahayag ng isang opisyal ng DOH sa pagdanig ng Senate committee on health kahapon.

Sabi ni DOH Assistant Secretary Maria Rosario Vergeiri, bagama’t nagdeklara na ng national dengue epidemic, hindi pa umano umaabot sa pinakamataas na antas ang kaso ng dengue.

“Hiindi ito ‘yung peak natin, ‘yung number of cases. Our epidemiologists are saying that by October baka mas tataas pa ‘yung kaso natin,” pahayag ni Vergeiri sa pagdinig.

Mula Enero hanggang Hulyo 20 ng taon ito, nakapagtala ang DOH na 146,062 kaso na dengue kung saan 622 na ang namatay.

Ang naturang datos, sabi ng DOH, ay 98 porsiyentong mas mataas sa bilang ng kasong naitala sa katulad ding panahon noong 2018. (Dindo Ma­tining)