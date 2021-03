Anthony, Sam ikinasal na

TAPOS na ang buhay binata ni NLEX forward Anthony Semerad dahil ito’y ikinasal na sa kanyang nobyang aktres na si Sam Pinto.

Lunes nang ikasal ang dalawa sa rooftop ng Conrad Hotel-Manila sa pamamagitan ng civil wedding.

“I’m a married man! Excited for this new journey with you Mrs. Semerad @sampinto_,” post ni Semerad sa kanyang Instagram account.

Naging magkarelasyon ang dalawa noong 2018 at Agosto 2019 nang ma-engage ang dalawa, plano ng mag-asawa na magkaroon ng isa pang kasalan sa Disyembre. (Sarah Jireh Asido)