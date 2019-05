Anthony, NorthPort nakatakas vs NLEX

‘di nakumpleto ang papeles ni Tony Mitchell, napilitang maglarong all-Filipino ang NLEX Road Warriors laban sa NorthPort sa Smart Araneta Coliseum Sabado ng gabi.

Si Mitchell ang original choice ng NLEX sa PBA Commissioner’s Cup pero ‘di agad nakarating.

Si Curtis Washington ang ipinarada ng Road Warriors sa ­unang laro pero tumukod sa TNT 102-87 noong Miyerkoles.

Ilang araw na ang nakakaraan ay dumating na si Mitchell, agad siyang ipinasok sa lineup kapalit ni Washington na may 18 points at 16 rebounds kontra KaTropa.

Sa social media kinumpirma­ ng Road Warriors na ‘di pa makakalaro si Mitchell kontra Batang Pier.

“His documentation is not yet ready,” ani coach Yeng Guiao sa post ng NLEX. “He’s here. He’s practiced with us. We’ll just have to wait until the next game.”

‘Di sinabi ng team kung ano pang papel ang kulang kay Mitchell, huling naglaro sa Star Hotshots sa parehong torneo noong 2017.

Ang resulta ay tumukod ang Road Warriors sa Batang Pier 83-79. Nakipagpukpukan pa sa first two quarters ang NLEX, nasa unahan 43-35 sa break pero naubusan sa second half.

Ang next game ng Road Warriors ay sa Miyerkoles kontra Alaska sa MOA Arena.

Si Sean Anthony ang best player of the game sa kinayod na krusyal na 17 points at 6 rebounds.

Ang iskor:

NorthPort 83 – Bolick 18, Anthony 17, Ibeh 15, Tautuaa 14, Taha 10, Elorde 6, Grey 3, Lanete 0, Gabayni 0.

NLEX 79 – Ighalo 18, Soyud 12, Galanza 11, Erram 10, Fonacier 7, Tiongson 6, Paniamogan 5, Magat 4, Paredes 2, Baguio 2, Lao 2, Taulava 0, Rios 0, Tallo 0.

Quarters: 18-25, 35-43, 59-57, 83-79. (Vladi Eduarte)