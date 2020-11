Anthony 1 taon pa sa Blazers

ASTIG ang nilaro ni free agent Carmelo Anthony sa nakaraang 74th National Basketball Association (NBA) 2019-20 kaya pinapirma ng extension ng Portland Trail Blazers.

Ayon kay Shams Charania ng The Athletics nitong Sabado, one-year deal ang nilagdaan ng 18-year pro veteran para muling makatulong sa team sa 2020-21 season na magbubukas sa December 22.

Muling nabuhay ang basketball career ng 10-time All-Star at naghahangad makapasok sa Finals sa unang pagkakataon, nang kunin noong November 2019 via 1-year, non-guaranteed contract, at naging key role player siya sa NBA playoffs bubble sa taong ito.

Inaasahang mananatili ang bangis ng Portland dahil bukod kay Anthony ay may mga nahugot pang tigasing players buhat sa ibang teams. Suportado ng Portland ang 36-year-old, 6-foot-8 forward sa istilo ng kanyang laro.

“He’s found an organization willing to embrace his playing style and cover for his flaws schematically.” saad ng NBA analyst. (Elech Dawa)