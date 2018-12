Antetokounmpo winalanghiya ni Knicks forward Hezonja

HUMAHARABAS ang Milwaukee Bucks, pero natisod sa inaalat na New York Knicks 136-135 sa overtime nitong Linggo.

Umiskor si Emmanuel Mudiay ng 28 at kumana ng career-high 26 si rookie Kevin Knox para bitbitin ang Knicks.

Pero hindi ang talo ang nagpaliyab sa social media, kundi isang insidente sa kalagitnaan ng first half.

Nabastos si Bucks star Giannis Antetokounmpo.

Nakanakaw ng pasa si Knicks forward Mario Hezonja ng Croatia at kumaripas sa kabila para sa breakaway dunk.

Humabol si Antetokounmpo at tinangkang butatain ang attempt, pero naunang naidakdak ni Hezonja ang bola.

Una-likod na bumagsak ang Greek Freak, nakatihaya na pero ininsulto pa ng Croatian. Nilaktawan ni Hezonja si Antetokounmpo – tulad ng ginawa ni Allen Iverson kay Tyronn Lue noong 2001 NBA Finals.

Sa basketball, kabastusan ‘yung ginawa ni Hezonja. Disrespect, ‘ika nga.

Hindi humupa ang usapan hinggil sa insidente hanggang locker room.

Natanong si Antetokounmpo kung ano’ng naramdaman sa step-over.

Ang sagot ng Greek, dahilan para abangan ang susunod na paghaharap ng dalawang teams.

“I’m going to punch him in the nuts next time,” sagot ni Anteto­kounmpo, tumapos ng 33 points at 19 rebounds.

Sa Dec. 26 (araw sa Manila) ang susunod na meeting ng Bucks at Knicks.