ANSABEEEH???: SARAH, AYAW NA SA ROMANSA, KOMEDYA!

After four years, muling mapapanood ang blockbuster royalty tandem nina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo sa Finally Found Someone ng Star Cinema. Ipinapanood sa presscon ng movie sa unang pagkakataon ang full trailer.

Eh ‘yung kilig hindi lang ng press kung hindi maging mga nasa cast ha sa isang eksena pa lang na may hirit ang aktor kay Sarah. Ay naku, nanganga­moy blockbuster na naman ang bagong movie ng dala­wa, huh!

Natawa si John Lloyd nang tanungin na buti raw ay tinanggap nilang muli na magsama at gawin ang Finally Found Someone.

“Hindi naman kami pinilit,” sey ng actor.

“Para naman kaming pinilit. This is a celebration.

“I love working with Sarah. Bukod sa joy na pagsasama namin, marami kaming napapasaya. Bakit hindi, ‘di ba?”

Sabi naman si Sarah, “Biglaan po. Ako ho kasi, gusto ko sana lumihis sa romcom. Kaya lang komedyante yata ako. Hi! Hi! Hi!

“Pero ‘yun nga po, napaisip din ako. Marami talagang napapasaya sa tandem namin ni John Lloyd.”

Nang tanungin si John Lloyd about Sarah, all-praises ito sa leading lady. Aliw ang response ni Sarah na, “Thank you. ‘Yun ‘yon e, ‘yun talaga ang role niya sa buhay ko. I-appreciate ako.”

Last movie nila ay nasa honeymoon na sila. Pero mukhang bumalik sila sa pakilig at ligawan dito?





“It’s aint over when it’s aint over,” sey naman ni John Lloyd.

“May nararamdaman pa kami e. Mahirap magawa ang movie na ito kung wala kang nararamdaman.”

Hanggang saan umabot ang naramdaman niya kay Sarah sa mga huling nagawa niya?

“Hanggang Mindanao… I guess its timing. Timing is always an issue.”

Tiwala sa Home…

Ang ganda ng episode ng Home Sweetie Home kagabi. Hindi maitatagong base ito sa isang naging isyu sa isang mala­king bangko kamakailan lang.

At kung paano rin ipinakita ni John Lloyd Cruz kung paano niya iha-handle ang finances sa oras ng kawalan. At kung paano rin ‘di dapat nawawala ang tiwala sa asawa.

Ang dami talagang natutunan sa sitcom na ito. Kaya naman isa sa masasabing matatag at consistent top-rater.

Ngayong Linggo naman ang Banana Sundae at Goin’ Bulilit. Kaya good vibes lang ta­laga sa Kapamilya comedy shows every weekend.