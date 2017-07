ANSABEEEH???: Nadine at James dapat sabay nang sumagot kung live-in na!

Maging nega man ang lahat. Maging against man ang karamihan, feeling winner pa rin si Nadine Lustre.

Tutal hanggang ngayon marami pa rin ang nagba-bash sa VIVA/ABS-CBN star dahil nga sa buong ningning na sagot niya tungkol sa live-in issue nila ng boyfriend na si James Reid, e, who matters pa nga ba with Nadine?

#LVPhilippines A post shared by James Reid (@jaye.wolf) on Jul 24, 2017 at 4:23am PDT

Siyempre, her family na after na maging isyu ang statement niya ay nag-post ang Mommy ni Nadine sa Instagram account nito na obviously, pagsang-ayon sa statement ng anak.

Then here comes James Reid na sumagot na rin sa isyu. At bonggang-bonggang sinabi na tama naman daw ang sagot ng girlfriend at nagustuhan niya ang sagot nito.

Tutal naman parehong prangka sina James at Nadine, mas maganda na rin siguro kung sinagot na lang din nilang dalawa ang tanong sa kanila kung living-in or not na nga sila.

At least, mas maraming makakaunawa kung ano ang pinanggagalingan ng sagot ni Nadine.

Lindsay game paligaw kay Dave

Sobrang natuwa raw si Lindsay de Vera dahil nasundan pa ng season 2, ang book 2 nga ng Alyas Robin Hood ang season 1 nito.

Aminado ang GMAAC na si Lindsay na kahit nagsimula siya sa pag-arte bata pa lamang, ang ARH na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes ang talagang pinakamalaking break niya sa telebisyon.

“It’s also my favorite show. Family po ang turingan namin, hindi lang sa cast, pati ang mga staff and crew.”





“I’ve known him for three years na rin po, since workshop. Noong malaman po namin na kami ang nagiging magka-partner, sobrang natuwa po kami.

“It’s comfortable na po talaga working with him and we both encourage each other to do well.”

Open din naman daw si Lindsay kung sakali at ligawan nga siya ni Dave Borneo.

Aniya, “If he has this thing to start courting me, I’ll be very open about it. Kasi he’s been treating me and my family nice for this past years.

“He’s a very precious friend to me and I don’t want to let someone go like that.”

17 pa lang si Lindsay at honest daw siya na hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend. Gusto raw kasi niya, kung magkakaroon siya ng karelasyon, someone na makakasundo rin talaga ng pamilya niya.

“Mahirap po kasi kapag may doubts or negative.”

Sa isang banda, kung meron man daw siyang gusto pang maka-pareha in the future, gusto rin daw niyang makatrabaho si Derrick Monasterio.

Family friend daw sila kaya magkakilala na raw sila. Although sa ngayon, mas gusto raw niya na magtuloy-tuloy muna ang loveteam nila ni Dave.

Miguel at Derrick suwerte kina Bianca at Bea

Gustong gusto naming nakikita ang mga posts ng Mulawin vs. Ravena stars na sina Bianca Umali at Bea Binene sa social media dahil hindi maitatanggi na nakakagood vibes talaga ang dala ng photos nila sa amin.

Effortless at hindi OA ang pagpapaganda ng dalawa dahil kahit walang makeup, angat na angat ang beauty nila.

Sa comments section nga ng bawat posts nila, kita na agree sa opinion naming ito ang karamihan sa followers nila-babae man o lalaki.

Paano ba namang hindi? Talented sila at talagang may ibubuga pagda­ting sa talino. Ang suswerte nina Miguel Tanfelix at Derrick Monasterio sa kanila ha.