ANSABEEEH???: NADINE, ‘INAYAWAN’ NA NG MGA NANAY…

Marami ang hindi sumang-a­yon, lalo na ang mga magulang sa naging pahayag ni Nadine Lustre sa isyu ng live-in sa kanila ng boyfriend na si James Reid.

Hindi man sinagot ng ‘oo’ o ‘hindi’ ni Nadine ang isyu, base sa sagot niya, in-assume na ng karamihan na totoong nagli-live-in na nga sila.

Sinagot kasi niya ito ng buong ningning na, “If that was true, so what?!”

Hindi raw niya ide-deny at the same time, hindi rin niya aaminin. Pero sey pa rin niya, kung totoo man, normal na raw ‘yun at 2017 na, huh!

Sinabi pa ni Nadine na mas marami pa raw na mas bata pa sa kanya na into live-in arrangement na.

Sa puntong ito, majority ay hindi sumang-ayon sa naging pahayag ni Nadine. Na mukhang very liberated na nga at nakalimutang kahit na 2017 na, marami pa rin sa Pinoy ang konserbatibo when it comes to live in.

Ilan sa mga nabasa naming komento, partikular na ang mga nanay kay Nadine, “Justifying living-in is normal and so tactless and you were Kids’ Choice awardee.”

May nag-comment din na, “How about setting a good example to her fans at least. People look up to her. With great fame comes great responsibility.”

May nagpaalala rin kay Nadine na netizen na hindi raw lahat ng uso, tama at dapat gayahin.





At sa rami ng fans ni Nadine, lalo na teenager, may nakita pa kaming nag-tag sa kakilala nito na stop idolizing na raw.

Sa kabila naman na maraming negatibong reaksiyon sa naging pahayag ni Nadine, me­ron din ang nagtatanggol sa girlfriend ni James.

In fact, even before pa, nakakabasa na kami ng mga fans na kinikilig kung totoo ngang living in na ang JaDine.

Sabi ng isang fan, “She’s in the right age and mentality to decide whatever she wants with her life. May mga magulang ‘yang mga kabataan na sinasabi niyo may mga utak din yan for sure para malaman kung keri na nila makipaglive in o hindi.”

Para rin sa isang netizen, tama lang daw ang sagot ni Nadine.

Aniya, “Some people nowadays won’t believe the truth but settle more on gossips. Nadine’s answer was just right and on time. Haters, bashers, chismoso and chismosa are now satisfied.”

Anyway, at the end, kaniya-kaniyang paniniwala, prinsipyo at mora­lidad pa rin nga pagdatin­g sa usapin ng living-in­.

Knowing Nadine, ever since hindi talaga siya yung pa-sweet at conventional sa mga bagay-bagay. Kaya kung ano ang gustong sabihin, ‘yun ang isasagot.

‘Yun nga lang, sa ganung attitude niya, sigur­o dapat ay tanggap lang din ni Nadine ang mga nega­tive reactions ng mga hindi rin sumasang-ayon sa kanya at kung meron man nabawasan ng paghanga sa kanila ni James.