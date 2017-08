ANSABEEEH???: Jake Cuenca balik Cinemalaya

Balik Cinemalaya ang Kapamilya actor na si Jake Cuenca para sa pelikula niyang Requited.

This time, hindi na lamang siya lead actor katulad ng huling Cinemalaya niya noong 2013 na Nuwebe.

Catch our film requited in this year's cinemalaya film festival. @annajluna @nerissapicadizo #cinemalaya2017 A post shared by Jake Cuenca (@juancarloscuenca) on Jul 20, 2017 at 5:09am PDT

Co-producer na rin si Jake ng Requited at on top of his talent fee, naglabas pa raw siya ng pera para sa lalong ikagaganda ng kanilang pelikula.

Ang mismong writer/director ng Requited na Nerissa Picadizo ang nag-approach kay Jake dahil naniniwala raw siya rito at si Jake talaga ang nakikita niyang perfect na gumanap sa karakter ni Matt, isang biker at may sakit na Parkinsons Disease.

Kinunan ang movie sa Mount Pinatubo sa Pampanga.

Fresh pa ang success ng indie movie na Kita Kita na halos dalawang artista lang ang gumanap at parang ganito rin ang Requited na sina Jake at Anna Luna lang din sa kuwento ng kanilang love story.

Nilinaw naman ni Jake na matagal na ang konsepto ng Requited kaya hindi ito kinopya or inspired sa Kita Kita.

Pero sobrang happy raw siya sa nangyaring success ng movie lalo na sa best friend niya na si Alessandra de Rossi.

And yes, sana nga raw na kapag pinalabas na rin nila on commercial theaters after ng Cinemalaya ngayong August 4-13 maging ganun din ka-succesful ang Requited.





Bilib na bilib si Jake sa leading lady niya na dumaan sa audition bago mapunta rito ang role.

At bilang co-producer, mas importante raw sa kanya ang kalidad ng pelikula nila kesa sa kikitain niya.

“Hindi ko masyadong iniisip ang returns. Ang iniisip ko lang, makagawa ng magandang pelikula. Yung numbers, hindi ko masyadong iniisip. Hindi ko masyadong iniisip ang pera.

More than anything, ang iniisip ko lang makabuo ng magandang pelikula at the same time, makagawa ng piyesa na gusto ko talaga.”

Bukod sa Cinemalaya, plano rin nilang ipasok ang Requited sa mga International Film Festival.

***

Nilinaw rin ni Jake ang naging isyu sa kanya kamakailan lang tungkol sa post niya na tila nakukuwestiyon niya ang mga magazines at naikonek na posibleng baka patungkol ito sa nakaraang list ng Yes 100 Most Beautiful Stars kunsaan, sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ang nasa cover.

Nag-post kasi ito nang, ““What’s happened to magazines here? They just put people who could sell rather than having people who can actually influence fashion? Ano to?”

Ayon kay Jake, “I already answered na. I don’t want it bigger. That’s my opinion. Take it or leave it.

Wala namang personal. Wala lang… I’m just looking at magazines and ganun ang naging reaction ko.”

Marami ang nag-isip na si Daniel ang pinatutungkulan niya sa tila rants niya na yun?

“I was not mentioning any single actors. I wasn’t going off any actors or celebrities. I was talking about celebrities.

At saka at the end of the day, alam ba ng tao kung gaano kami ka-close ni DJ? Okey kaming dalawa nu’n.

“I’m not pertaining to any celebrities or any actors. That’s it! And like I’ve said, opinion ko lang yun.”

Paano kung sabihin na sa mga nakaraan, naging bahagi rin siya ng list?

“Sa akin talaga, I just spoke my mind. Opinion ko lang yun. Kaming mga artista, we got hated every day.

Every one has an opinion. Like my long hair, some people really hate my hair, pine-personal ko ba sila?”

Speaking of his long hair, pagkatapos daw siguro ng Ang Panday kunsaan siya ang gaganap na main kontrabida ni Coco Martin bilang si Lizandro na niya mapapagupitan ito.

***

Consistent ang mga positibong nangyayari sa afternoon prime na Ika-6 Na Utos.

Simula pa lang na umere ito last year, kahit yata ang mga bida nito na sina Sunshine Dizon, Ryza Cenon, Mike Tan at Gabby Concepcion ay hindi inakalang magiging ganito ka-phenomenal ang serye nila.

Maging ang director ng Ika-6 Na Utos na si Direk Laurice Guillen, especially ang tema naman ay kung makailang ulit na naging tema sa telebisyon o pelikula man, ang pagkakaroon ng kabit ng asawa.

Sa facebook post ng Production Manager ng serye na si Ms. Camille Hermoso sa Facebook account, ibinahagi nito ang katuwaan dahil sa natanggap nilang commendation mula kay Attorney Felipe L. Gozon.

Binigyan ni Atty. Gozon ng commendation ang entire creative and production teams at artists ng Ika-6 Na Utos sa pagiging consistently leading in ratings at ang pagiging top daytime program slot sa NUTAM at Mega Manila.

Bukod dito, nakagawa rin ang serye ng history bilang kauna-unahang serye sa telebisyon na extended hanggang Saturday timeslot.