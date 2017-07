ANSABEEEH???: Jak at Barbie more than friends na

Isa sa mga special guest ng month-long 2nd year anniversary special ng top-rating Sunday PinaSaya ng GMA-7 ay si Jak Roberto.

After raw ng ‘Meant to Be’, balik siya sa mga regular shows niya tulad ng Celebrity Bluff at Bubble Gang.

So far, wala pang sen­yales na magbabalik din ang Team JakBie nila ng rumored girlfriend na si Barbie Forteza. Pero sa SPS nga ay nagkasama sila.

Ayon kay Jak, “more than friends” na raw sila ni Barbie. Pero hindi naman nito inaamin kung sila na nga ba.

“Basta po more than friends and close po kami at madalas po kaming lumalabas-labas.”

Sa ngayon daw, ayaw raw niyang pangunahan kung anuman ang kakahinatnan ng closeness nila.

Hindi raw naiipit si Jak sa isyu ng Mommy ni Barbie at ni Ken Chan. Kahit na sabihin pang sa ngayon, obvious na siya ang bet ng Mommy ni Barbie.

Magkaibigan daw sila ni Ken ever since at kilala raw niya ang Mommy ni Barbie na vocal talaga ever since sa gusto nito.

Masuwerte rin si Jak dahil sa kabila ng mga naging isyu, never raw siyang nakatanggap ng pamba-bash. Siguro raw kasi, alam din naman ng mga fans na wala naman siyang ginagawang hindi maganda at hindi rin naman siya nakikialam sa isyu.





Alfred nag-promote ng pelikula sa wedding reception

Well-attended especially mula sa mundo ng pulitika ang ginanap na bonggang kasal ni Congressman Alfred Vargas at ng kanyang misis na si Yasmine Espiritu-Vargas.

Siyempre, hindi rin mawawala ang mundo ng showbiz sa naturang kasalan.

Ang ganda ng wedding mula sa seremonya sa Manila Cathedral. Solemn at maayos rin ang kabuuang programa sa reception.

2010 ay kinasal na sa civil sina Alfred at Yasmine, pero tinupad ni Alfred na pakasalan ang misis niya sa Manila Cathedral na ang cute dahil witness na ang dalawang beautiful girls nila na sina Alexandra at Aryana.

Ramdam ng lahat ang pagmamahalan ng mag-asawa na pinatunayan pa lalo sa speeches ng Mommy ni Yasmine na ayon dito, nakikita raw niyang spoiled ang anak kay Alfred.

Ayon kay Alfred, “This is my life. This is Yasmine’s life.”

This day has taught me one important lesson or reminds me one important lesson, everything is about love.

“Pag-uwi natin, paggising natin bukas, let’s spread love. Magmahalan tayo. Love your wife, love your husband, love your family and love your friends.”

Nabanggit din ni Alfred na ilang beses naudlot ang plano nilang church wedding dahil magkasunod halos nanganak si Yasmine, namatay rin ang Mommy niya.

At nakakaaliw si Alfred dahil sa pagtatapos ng message niya ng pasasalamat, nakuha pa nitong mag-promote ng Cinemalaya movie niya kaya tawanan ang lahat.

Sey niya, “Manood po kayo ng Ang Guro ko na hindi marunong magbasa. Malapit na po ito sa Cinemalaya.”

Again, congratulations to Alfred and Yasmine na masasabing perfect talaga for each other.

Korean stars sa ‘My Korean Jagiya’ nasa Pinas para mag-shoot

Fresh from Korea, pumunta pa rin si Direk Mark Reyes sa wedding nina Alfred Vargas at Yasmine Espiritu bilang malapit din si Direk Mark kay Alfred na nagsimula sa Encantadia days nila.

Halos dalawang linggo sa Korea si Direk Mark dahil sa taping ng My Korean Jagiya na pinagbibidahan ni Heart Evangelista with a Korean actor na hindi pa rin nila kinukumpirma kung sino, pero nahuhulaan na nga ng marami na dating U Kiss member na si Xander Lee.

Anyway, masaya ang kuwento ni Direk Mark sa Korea taping nila. Magaan daw at wala silang naging problema especially working with Korean stars.

Ang naging problem pa raw nila, after two weeks of eating purely Korean food, nagki-crave na sila sa Pinoy food.

Positive si Direk Mark na na-achieve din nila ang Korean drama feel at ngayong nasa bansa, ma-associate din ang Filipino culture naman.

Nalaman din namin kay Direk Mark na nasa bansa ngayon ang mga Korean stars na part ng cast at posibleng isang buwang mag-stay ang mga ito dito para sa taping naman sa Pinas.