ANSABEEEH???: 2 BADING NA MAGKATAPAT ANG SHOW, NAG-AGAWAN SA BASKETBOLISTANG BAGETS!

Hindi lang pala sa kanilang mga programa magka-kumpetensiya o magka­tapat ang dalawang gay personalities na ito kundi kahit sa choice nila ng bagets. Nakausap namin ang isang varsity player ng isang university. At dahil hindi pa sanay sa showbiz, diretso at very honest pa siya sa mga sagot niya.

Kaswal lang namin itong tinanong since guwapo naman talaga kung walang mga taga-showbiz na gays na lumalapit sa kanya. Mabilis at parang inosenteng sumagot naman na meron daw.

Nang tanungin namin kung sino ang mga ito, ang dalawang bading na magkatapat nga ang mga programa ang tinutukoy niya. Pareho raw na nagte-text sa kanya, nagya­ya­yang lumabas o kumain sila.

Pero sey ni bagets, ‘yung isa pa lang daw ang nakasama niya sa labas dahil nagkataong may common friend sila na nagpa-party. Posibleng pumasok sa showbiz ang ba­gets.

Aabangan namin kung ikukuwento pa rin niya ang dalawang gay personalities sakali at may magtanong o mag-interview sa kanya.

Rocco, Kean at Carlo, one day lang nagkapaan!

Bilang dating kasamahan sa Kapuso network at dating napagtatapat din, nahingan ng mensahe niya si Rocco Nacino sa paglipat na ni Aljur Abrenica sa Kapamilya network.

“I wish him all the best. It’s a move and it’s a business, of course nirerespeto ko ‘yun. I hope maraming projects na darating sa kanya,” sabi lang ni Rocco.

At kahit nga ever since Kapuso naman si Rocco, natutuwa siya dahil nagkakaroon siya ng pagkakataon na makatrabaho ang ibang mga Kapamilya stars. Sa PPP (Pista ng Pelikulang Pilipino) entry niya na Bar Boys, ang mga kasama niya rito ay sina Kean Cipriano, Carlo Aquino at Enzo Pineda.

Natutuwa raw siya na kahit magkaiba sila ng network, parang wala namang network barrier sa kanilang lahat. Siya lang nga pala ang Kapuso sa mga ito dahil si Enzo ay Kapamilya na rin.

“There’s no network war when working with each other. Maganda ang chemistry, walang ilangan. Si­yempre, sina Kean at Carlo, ngayon ko lang sila nakasama. Si Enzo, matagal ko na siyang kaibigan. Pero parang one day lang nagkapaan.





“Very welcoming sila at nakakatuwang kasama,” sabi niya.

May dalawang taon na rin simula nang gawin ni Rocco ang Bar Boys ng Tropic Frills Inc. at dinirek ni Kip Oeabanda. Ilang local Film Festival na rin ang dumaan, pero naniniwala silang perfect talaga ito ngayong maipalabas sa PPP which is on August 16-22.

Sa ngayon, enjoy-enjoy lang si Rocco bilang single. Kagagaling lang niya sa Europe ng isang linggo at muling babalik dito kasama naman ang mga magulang at kapatid.

Ang unang Europe tour ni Rocco ay sila pa ni Lovi Poe kaya biniro namin siya kung wala bang naalala habang nag-solo flight to Europe. Nangiti lang ito at saka sinabing, “It was a good memory. This time naman, I’m building better memories especially I am with my family.”

Puso Ng Saya, Saan Man Sa Mundo…

Ngayong Linggo ang pinaka-espesyal na month-long 2nd year anniversary special ng Sunday PinaSaya bilang makabagong noontime habit ng mga Pinoy. Dala ang temang “Puso Ng Saya, Saan Man Sa Mundo,” ipapakita ng buong cast ng Sunday PinaSaya ngayong August 6 kung paano sila magbi­gay ng saya at tuwa sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo kasama ang ilan sa mga bigating celebrity guests.

Ang espesyal na episode na ito ay isa ring pasa­salamat sa milyun-milyong mga Pilipino sa buong mundo na patuloy na sumusuporta sa Sunday PinaSaya. Dahil sa kanilang pagtutok ay nanatili itong number one Sunday noontime show mula nang mag-launch ito noong Agosto 2015

Ipakikilala rin nila ang pinakabagong segment na Show Na Ni Juterte: Ang Pa-Concert ng Pangulo kung saan bibida sina Pangulong Rodney ‘Dugong’ Juterte (Jose Manalo) at General Ibato (Wally Bayola). Ibibirit nila ang kakaibang atake sa mga tanyag na Filipino folk at nursery songs kasama ang special guest na si Renz Verano.

Special guest din sina Jennylyn Mercado at Gil Cuerva ng My Love From The Star sa isang comedy sketch na pinamagatang Balikbayan Bex. Kwento ito ng isang barkada na nag-aral sa all-boys school (Wally Bayola, Andre Paras, Joey Paras, Jerald Napoles at Kim Last) na lahat ay naging beki. Nagbabalik sila sa Pilipinas upang bumisita sa lamay ng kanilang dating teacher. Isang chika ang ikagugulat ng magkakaibigan nang magpakilala sa kanila ang isang magandang babae na si Janice (Jennylyn). Ano ang lihim na kanyang ibubunyag?

Samantala, magpapakitang gilas naman sa pag-awit sina Asia’s Romantic Balladeer Christian Bautista, Ryzza Mae Dizon, kasama ang My Korean Jagiya star na si Edgar Allan Guzman sa Kantaserye Presents Casa Buslo at makikipag-showdown pa kay Julie Anne San Jose.

Tampok naman sa Captain Barbie sina Marian Rivera at Ai Ai delas Alas na gaganap bilang mga veteran stars na gustong bumalik sa kasikatan. Gagawin nila ang lahat para makamit ang inaasam na kasikatan at magpapatalbugan sa harap ng batikang direktor na gagampanan naman ni Ricky Davao.

At sa kauna-unahang pagkakataon, magsasama sina Alden Richards at Ruru Madrid sa Madramarama: Yakapan (Yaya, Kapatid, Anak) bilang magkapatid na madalas mag-iringan. Titindi ang kanilang hidwaan matapos maakusahan si Emmanuel (Ruru Madrid) ng isang krimen na hindi niya ginawa. Dahil dito ay isang sikreto ng pamilya ang mabubunyag. Maa­yos pa kaya ang kanilang di pagkakaintindihan?

Dapat ding abangan ang espesyal na acapella song number ng in-house performer na si Julie Anne San Jose kasama sina Christian Bautista, Aicelle Santos at Gian Magdangal.

Siguradong mapupuno ng saya ang anniversary celebration ng Sunday PinaSaya ngayong Linggo, pagkatapos ng Del Monte Kitchenomics sa GMA.