Anong meron sa adobo?

Kung Pilipino ka, malamang sa hindi na isa ang adobo sa paborito mong ulam at pulutan din naman sa mga kababayan nating manginginom.

Ang tanong mga Kabalitaktakan, ilan nga bang luto ng adobo ang nakasanayan na natin? Adobong ma-sarsa, adobong tuyo, adobo sa gata, adobong puti at adobong dilaw.

May mga nagsasabi pa nga na habang tumatagal at ini-init ang adobo, lalu itong sumasarap dahil bukod sa lumalambot ng husto ang karne, dumidikit ang lasa nito.

Sa mga kalalakihan at ilan ding kababaihan, isa pang nagpapagana sa adobo ang sili. Mas napaparami ang kain dahil sa anghang na dulot nito sa adobo.

Bukod sa baboy, masarap ding i-adobo ang manok, kambing, itik, bibe, pato at palaka…na patok na patok di lang ulam kundi maging pulutan.

So ano nga ba meron sa adobo at napag-diskitahan ito ng Department of Trade and Industry-Bureau of Philippine Standards o DTI-BPS?

Kinailangan pa talaga ng ahensyang ito ng gubyerno na magtatag ng isang komite para mag-set ng “standard” sa pagluluto ng adobo?

Sa website ng DTI, nakasaad mga Kabalitaktakan na magde-develop ang kanilang Technical Committee on Filipino Dishes ng tinatawag na Philippine National Standards (PNS) para sa mga sikat o popular na pagkaing Pilipino.

At sa maniwala kayo o hindi mga Kabalitaktakan, nasimulan na ng DTI ang pagde-develop ng PNS para sa adobo noong buwan ng Mayo gamit ang “Kulinarya: A Guidebook to Philippine Cuisine” bilang main reference nila.

Katwiran ng DTI, hindi na malaman ngayon ang “tunay” na adobo dahil sa dami ng istilo o diskarte sa pagluluto ng putaheng ito.

Ayon pa sa DTI, layunin ng “standardization” ng adobo na matulungan ang bawat Pinoy na malaman ang “authenticity” nito.

Ipapakalat anila sa buong bansa ang “draft” para sa “Philippine adobo” kapag naging “available” na ito upang ma-review at malaman din nila ang komento ng mga “concerned stakeholders”.

Para sa maraming Pinoy, simple lang mga Kabalitaktakan ang pag-a-adobo dahil bawang, suka, laurel, paminta at sili lang naman ang pinaka-sangkap nito.

So ang tanong mga Kabalitaktakan, gaano kahalaga o ka-importante ang hakbang na ito ngayong may pandemya at marami sa ating mga kababayan ang nagugutom?

At take note, bukod sa adobo, plano rin ng DTI na gawin ang “standardization” sa sisig, sinigang at lechon!

Ano sa palagay nyo mga Kabalitaktakan, napapanahon ba ang ganitong hakbang, nararapat ba ito at kailangan pa ba ito ni Juan dela Cruz?

Hanggang dito na lang muna mga Kabalitaktakan at nagugutom na ako!