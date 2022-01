Anong halaga ng mga panayam?

Ang eleksyon ay sa Mayo 9 ngayong taon at saPebrero 8 pa ang umpisa ng opisyal na panahon ng pangangampanya para sa posisyong Presidente at Bise Presidente. Nguni’t mula ng buwan ng Oktubre2021 ay mapapansin na ang mga patalastas mulasa mga kumakandidato. Hindi sila kinakasuhan sapaglabag sa regulasyon ng tamang panahon ng pangangampanya dahil sa teknikalidad. Ayon sabatas, ang sinumang maghain ng kanyangkandidatura ay maituturing lamang bilang isangkandidato sa simula ng panahon ng kampanya. Sa madaling salita, hanggang ngayon, hindi silamaituturing na opisyal na kandidato at dahil dito, walang nagaganap na paglabag hangga’t walangbinabanggit na salitang “iboto” o “ihalal.”

Ganito na ang naging kalakaran tuwing eleksyon. Alam nating lahat—lalo na ang mga tumatakbo—naang ganitong gawain ay taliwas sa hangarin ng batas, nguni’t ginagawa pa rin ito. Kung magbabait-baitan naman ang isang politiko at susunod saprinsipyo ng batas, malamang ay mapag-iwananang kanyang kandidatura pagdating ng tamangpanahon. Kaya, nag-gagayahan sila. Mahirap nganaman mag-disqualify ng isa kung pare-pareho silang ginagawa.

Mahabang panahon na ang lumipas at hindi namannakakapagtaka na inaral na ng bawa’t kandidatoang kanilang mga katunggali. Hindi kaya nag-gagayahan rin sila ng mga sagot at paninindigan samga mahahalagang isyu ng bayan? Tingnan natinang mga presidential interviews. Mayroon ng tatlongprominenteng panayam sa mga kandidatongpampanguluhan. Tila walang malaking hadlang para magkaroon ng kahawig na sagot ang isangkandidato na galing sa iba. At kung minsan, mas maganda pa ang kaniyang pamamaraan ng pagsabina may dating sa mga tao. Walang pinagkaiba ito sakasamahan mo sa trabaho na nagnanakaw lamangng ideya ng iba at pinapalabas na orihinal niyangnaisip ito.

Mayroon din naman na ang paninindigan sa mgaisyu ay batay sa iniisip niyang gustong marinig ng mga tao. Sino ang hindi matutuwang makarinig ng libreng pabahay at libreng kung ano-ano pa? Hindi ba at natuwa ang nakararami nang sinabi ni Pangulong Duterte na sasakay siya sa jetski at itatanim ang bandila ng Pilipinas sa teritoryo natinginaangkin ng China? Kalaunan, sinabi niya na biro lamang ito. Bagama’t simboliko ang imahe ng pagje-jetski at pagtanim ng bandila, dapat pa rin itongkumatawan sa dapat naging paninindigan natinlaban sa China. Marami rin ang nakumbinse sasinabi niyang wawakasan ang droga, korupsyon, at kriminalidad sa loob ng anim na buwan. Tatlongbuwan pa lang, sinabi niya hindi pala kaya. Paanona? Nawakasan din ba ang iba pa niyang sinabi, kagaya ng endo, videoke sa kalsada, mganakahubad baro sa labas ng bahay, pagpapautangng bumbay?

Kung ang mga panayam ay pagbibigay lamang ng mga plano at maging mga paninindigan sa mga isyung mga kandidato, hindi ko ito bibigyan ng mabigatna timbang. Wala silang pananagutang legal kung hindi nila sundin ang kanilang mga sinabi kapagnanalo na sila. Higit na kapaki-pakinabang kung ang mga panayam ay may kakaibang pormat kung saanmaipapakita ang proseso at uri ng pagdedesisyonng mga kandidato at ano sila sa kanilangordinaryong buhay.