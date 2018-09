Anong dapat gawin sa mga batang pasaway?

Pag-asa ng bayan ang tawag sa mga kabataan. Pero hindi lahat dahil mayroon din sa kanila ang tiyak na magpapasakit ng ulo ng bayan.

Nitong nakaraang linggo, kuma­lat sa social media ang mga video na makikita ang ilang pasa­way na bata o kabataang kalye na nang-atake ng mga pasahero ng jeep sa Pasay at sa Maynila.

Ang mga kolokoy, manghihingi ng limos sa mga pasahero at kapag hindi nabigyan eh nanakit, nandudura at nagmumura. Kung pagbabatayan ang mga video, marami sa kanila ang tinedyer na pero mukhang ‘di pa naman 18-anyos. Ang ibig sabihin nito, ligtas sila sa kulong.

Ang tanong ng ating kurimaw na isip-bata, hahayaan na lang ba ang mga pasaway na ito na ulit-ulitin ang kanilang kalokohan? Ang sistema kasi sa ating batas, basta 18-anyos pababa, ligtas pa sa kulong at ipagkakatiwala lang sila sa Department of Social Welfare and Development. Ngunit kung nasa 15 hanggang 18-anyos ang pasaway at sumabit sa mabigat na krimen tulad ng pagpatay, aba’y puwede silang litisin at pag-aaralan ng korte ang gagawin sa kanila depende sa tinatawag na “discernment” nila sa nagawang kasalanan.

Ang nakapagtataka lang sa mga videong lumabas, wala kang makikitang sumaklolo sa mga biktima sa dalawang insidente.

Marahil ang katwiran nila, baka sila naman ang atakihin ng grupo. Pero hindi ba sila marunong magbilang? Aba’y mas marami naman siguro ang mga matitinong tao sa paligid at hindi sila papayag na maagrabyado ang taong tumutulong lang.

Dahil maraming lokal na opisyal na walang malinaw na programa kung papaano aalisin sa kalsada ang mga batang pasaway, magdasal na tayong mga pasahero at naglalakad sa kalye na huwag sanang lalo pang ma­ging mapangahas ang mga kolokoy na ito sa kanilang gagawing kalokohan na maaaring may magbuwis ng buhay. Mabuti sana kung sa kanila at hindi sa kanilang mabibiktima. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”