Año iimbestigahan mga dinaluhan nina Roque, Pacquiao

Año iimbestigahan mga dinaluhan nina Roque,Magkakaroon umano ng fact-finding investigation hinggil sa paglabag sa quarantine protocol sa mga dinaluhang pagtitipon nina Presidential Spokesperson Harry Roque at Senador Emmanuel Pacquiao.

Ayon ito kay Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año kahapon.

“We will make sure na magkaroon ng fact-finding dyan at kung merong dapat managot ay titignan namin,” sabi ni Año sa isang panayam sa telebisyon.

“Nananawagan tayo sa lahat, including government officials: kung meron kayong activities at hindi niyo kayang ipatupad ‘yung health standards particularly [social] distancing, stop it, huwag niyo nang ituloy ‘yan. You cannot just say ‘sorry’. Mahirap ‘yun,” banggit niya pa.

Kumalat ang mga larawan sa social media kung saan makikitang sa harap ng marami at siksikang tao, ang ilan ay wala pang suot na face mask, ay nagbigay ng speech si Roque sa pagbubukas ng Bantayan Island Airport sa Bantayan Island, Cebu noong Nobyembre 27.

Punto ni Roque, inimbitahan lang siya sa event na inorganisa ng Cebu Provincial Government. Gayunman, bukas aniya siya sa imbestigasyon.

Samantala, pinost ng asawa ni Pacquaio na si Jinkee ang larawan ng senador na nagsasalita sa harap ng tabi-tabing tao sa Agoncillo, Batangas bago siya mamigay ng relief goods. Namigay din siya ng food pack sa mga binagyong residente ng Cavite.

Sa pahayag ng special assistant ni Pacquiao na si Jake Joson, bukas umano ang senador sa pagsisiyasat at pinunto na nakasuot ng face mask at face shield lahat ng dumalo sa event. (SDC)