Ano dapat ang mangyari pagkabakuna

Kaliwa’t kanan ang proyekto ng pamahalaan, sa pamamagitan ng mga LGUs at mga ospital, para sa bakuna.

Nauna na ang mga health care workers, sinundan ng mga senior citizens at ang may mga karamdaman o co-morbidities. Susunod na ang mga essential frontliners na hindi health care professionals at sana pagdating ng hunyo o hulyo, pati na ang private sector. Napakadami ng information drive na naisagawa para magpabakuna ang buong bayan. At dito ngayon ang katanungan ng ating tagasubaybay. Nabakunahan na po ako ng unang dose laban sa Covid19. Ano ba dapat ang mangyayari sa akin? Ano na ba ang kasunod? May mga dapat bang gawin paguwi? Pwede na din bang lumabas na at hindi na mag face mask at face shield dahil ang init ngayon?

Ang una ay congratulations dahil naumpisahan na ang proteksyon laban sa Covid19. Ngunit umpisa pa lang yan. Wala pang epekto ang bakuna hanggang makalipas ang dalawang linggo para magumpisang gumawa ng panlaban ang sariling katawan. Hindi rin ito mabisang mabisa hanggang makuha ang pangalawang ineksyon, at ulit makalipas ang dalawa na namang linggo para mas maganda ang proteksyon na makuha. Sa totoo lang, oras na mabakunahan tayo, bibilis ang ating metabolism kaya’t maaaring may maramdaman pagkabakuna. Ang unang una ay ang sakit sa brasong naineksyonan. Kaya ang payo ay magrelaks lang habang tinutusukan ng sa ganon ay hindi manakit at mangalay ang muscle. Kung sakaling may mararamdaman, gaya ng kirot, pamamaga at pamumula maaaring lagyan ng yelo, 15 minutos kada dalawang oras para magmanhid ang lugar at hindi magpasa. Sa buong katawan naman, maaaring makaramdam ng pagkapagod, pananakit ng ulo, kirot ng katawan, panginginig o lalagnatin, pati panliliyo o masuka. Ipagbigay alam sa vaccination center ang mga sintomas, at kadalasan ay maaaring bigyan ng mga gamot para sa mga ito. Ang pinakamahalaga ay magpahinga, kumain ng mabuti at uminom ng sapat na tubig. Hindi ipinapayo na uminom agad ng mga gamot para dito bago magbakuna, imbes, kung magkakaroon lamang ng sintomas. Kadalasan naman ay hindi naman matagal ang mga nararamdaman. Mga isa o dalawang araw lamang at pagkatapos ay maayos na naman muli. Mahalaga, pakinggan ng maayos at intindihin ang payo habang inoobserbahan pagkabakuna, para malinaw ang lahat.

Hindi ibig sabihin nabakunahan na ay ligtas na sa sakit. Wala namang 100% na proteksyon. Kaya importante pa din ay sundin ang minimum health requirements gaya ng face mask at face shield, ang social distancing at ang disinfection. Ang mainam ay kung sakaling magkasakit ay hindi gaano katindi ang sintomas na mararamdaman.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.