Ano ba ang Zinc

Kumusta na kayong lahat? Tuloy tuloy pa din ang pagpugsa natin sa Covid 19 sa pamamagitan ng lockdown at quarantine. Sa pananatili natin sa ating tahanan ay pinipigilan natin ang paglaganap ng Coronavirus. Alam natin na isa sa kinakailangan nating gawin ay panatiliin ang tibay at resistensiya ng ating katawan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain ng wasto, paginom ng sapat na dami ng tubig, pagkilos at ehersisyo, pagiwas sa mga masasamang bisyo at higit sa lahat ang makapagpahinga. At dahil tayo ay naka lockdown ay nagkaroon ng pagkakataon na tayo ay makapagpahinga ng mabuti. Kung hindi sapat ang mga ito, ang pag inom ng mga supplements ay nararapat. Vitamin C at Zinc ang matunog na nadidinig natin nitong mga araw na ito. Alam natin na nakakapagpatibay ng immune system ang vitamin C, pero ano ba itong zinc at ano ang nagagawa nito.

Ang zinc ay isang mineral at essential nutrient. Ibig sabihin ay hindi kayang gawin ng katawan natin o iimbak ito kaya dapat natin panatiliing makakuha nito sa pamamagitan ng pagkain na mataas sa sustansiyang zinc. Ang zinc ang pangalawang pinakamataas na trace mineral sa katawan ng tao, pumapangalawa sa iron. Kinakailangan ito para sa mga enzymes na tumutulong sa metabolism, pagtunaw ng pagkain o digestion, pagtibay ng mga ugat o nerves, at higit sa lahat, pati na ang pagsasaayos ng mga immune cells natin. Napapababa din ang pagkasira ng katawan natin o ang tinatawag na oxidative stress, at nababawasan ang pamamaga ng mga parteng nanghihina.

Makukuha ang zinc sa pagkain ng mga sumusunod: pangunahin ang mga shellfish gaya ng talaba, alimango o alimasag, tahong, halaan, pati lobsters. Pangalawa ang karne ng baka, baboy, kambing at usa. Mataas ang absorption ng katawan sa zinc na galing dito. Pwede din sa pagkain ng manok at pabo, salmon at sardinas. Maaari din makuha ang zinc sa mga tanim gaya ng mga gulay tulad ng legumes o beans, mushroom, kale, peas, asparagus, at beet greens, mani at kasoy, at buto ng kalabasa, grains gaya ng oats, quinoa, at brown rice, hindi nga lang kasing dami ng mga naunang nabanggit. Maaaring makakuha din nito sa gatas, yogurt at keso, pati itlog.

Ang rekomendasyon na pang araw araw na konsumo ng zinc ay nasa 11 grams, at kung kinakailangan hanggang 40 grams. Kadalasan ay makukuha naman natin sa mga kinakain natin ang zinc. Ngunit kung hindi sapat ang pagkain, may edad na o may karamdaman, kakailanganin ng karagdagang inom ng zinc supplements.

Sana ay nakatulong ito. Hanggang sa susunod na Martes!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, at radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn). Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.