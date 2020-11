Ano ba ang Community Learning Hubs ng OVP?

Naging usapan nitong linggo ang Community Learning Hubs na programa ng Office of the Vice President (OVP). Sa kasagsagan ng distance at blended learning na ngayo’y kinakaharap ng ating mga mag-aaral, guro, at magulang, tila nagkaroon ng kaguluhan kung ano ba talaga at kung paano nagsimula ang programa naming ito. Kaya linawin natin.

Simula pa lang ng conceptualization ng Community Learning Hubs, amin nang ipinaalam sa Department of Education (DepEd) ang mga plano. “Good initiative” ang natanggap naming feedback mula sa komunikasyon noong Agosto, at hiningan din kami ng karagdagang impormasyon tungkol sa proyekto, marahil upang mapag-aralan pa kung maari itong gamitin sa national level. Setyembre noong sumagot kami at nagpatuloy makipag-ugnayan sa iba’t ibang local government units (LGUs) kasama ang local offices ng DepEd. Oktubre nang nagsimula ang pilot areas. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 12 LGUs na mayroong Community Learning Hubs sa kanilang lugar.

Ano ba ang Community Learning Hubs? Gaya ng mga nauna nating kuwentuhan, hindi ito klase. Hindi ito binuo para palitan ang kasalukuyang online o distance learning na ipinapatupad ng DepEd. Gayunpaman, kinikilala ng OVP at pati ng DepEd ang kinakaharap nating suliranin tungkol dito: Hindi lahat ng ating mga mag-aaral ay may kakayahang maka-access ng internet at hindi lahat may kagamitan para makasabay sa distance learning. Maraming walang gadget, maraming walang internet connection, o kung mayroon man, limitado.

Sa pamamagitan ng Community Learning Hub, bubuo ng isang lugar sa isang barangay kung saan ang mga kailangang mag-connect doon pupunta. Ang mga may kailanga ng materyales, mayroon nang magagamit doon. Mayroon din tayong ilang mga volunteer tutors mula sa mga LGU na magbigay ng kaunting tulong sa mga estudyante sa paggamit ng pasilidad at mga gadgets.

Ulitin natin: Hindi ito klase. Walang face-to-face classes na nagaganap dito sa ating mga Community Learning Hubs. Ito ay binuo para tulungan ang mga estudyante na nasa ilalim ng programa ng DepEd ngayong panahon ng pandemya. Gaya nalang ng Community Learning Hub natin sa Pasig City kung saan nakipagtulungan sa amin si Mayor Vico Sotto para mabigyan ng kakayahan ang mas maraming estudyanteng makasabay sa distance learning ng DepEd.

Sa kasalukuyan, nakatutulong ang ating mga Community Learning Hubs sa lampas 2,000 na mga mag-aaral mula sa iba’t ibang LGUs sa iba’t ibang sulok ng bansa.