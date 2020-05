Ano ang Renaissance

Medyo kumplikado ang kasaysayan pero minsan talaga kailangan ng mga simpleng paliwanag na tatangkain ko ngayon. Tandaan natin na sa Kasaysayan ng Europa, ang itinuturing na panahon na kung saan umusbong ang kanilang kultura ay iyong panahon ng pamamayagpag ng mga Griyego at ng mga Romano.

Kahit ang mga kaisipang pulitikal, arkitektura, literatura at sining ay umusbong ngunit ito rin ang panahon ng mga gladiator at ng mga mararahas ng mga paligsahan. Matapos ang ilan daang taon, babagsak ang Imperyo Romano noong ikalimang siglo matapos si Kristo at ang panahon na sumunod ay tinatawag na Edad Medya (Middle Ages) na tinawag ding “Dark Ages” sapagkat ito ang panahon ng piyudalismo, pagkukulong ng mga monghe at dominasyon ng tradisyunal na Katolisismo na ang tuon ay sa Diyos, malaking pandemya na pumapatay ng milyon-milyon, at kakulangan sa pag-unlad ng mga agham. Pero sa Europa lang yan “dark”, sa ibang bahagi ng daigdig, lalo sa Mundong Arabe, nailigtas nila ang mga klasikal na tekstong Griyego, pinaunlad ang siyensiya, matematika at medisina at sinimula ang unang unibersidad.

Kaya yung panahon matapos ang Edad Medya mga mula 1300 hanggang 1600 ay tinatawag na Renaissance na ang kahulugan ay muling pagsilang (sa Espanyol, Renacimiento). Muling pagsilang ng ano? Ng ano? Edi ng klasikal na kultura ng Gresya at Roma! Kung sa Edad Medya simbahan ang nagdidikta ng kaisipan, babalik ito sa Humanismo, sentro ang tao hindi ang Diyos. Ipakita ang magagandang katangian, kaisipan, at ang magagandang katawan ng tao!

Ang Renaissance ay masasabing pangunahin na kilusang Italyano. Kasi dumami ang pera nila kaka-trade sa Dagat Mediterranean at meron silang mga “arsenalotti” na gumagawa ng mga barko para sa digmaan at pakikipagkalakalan. Kaya, pag yamaney ka, siyempre, may I invest ka ngayon sa arts, kaya ayun nagkaroon ng sandamukal na sikat na artists tulad nina Leonardo, Michelangelo, Raphael, Donatello… Ninja Turtles. At marami sa kanila, hindi lang artists, scientists pa tulad nga ni Leonardo di Caprio, …este da Vinci. Kaya pag marami kang talent sa iba’t ibang larangan, ang tawag sa iyo ay “Renaissance Man” (Tulad ni Jose Rizal at ni Zeus Salazar).

Hindi pa isang bansa ang Italya noon (kay Garibaldi pa ito mangyayari noong 1861), nagpaligsahan ang mga City States dito tulad ng Milano, Venezia, Firenze, etc. Nanaig ang mga negosyante tulad ng mga pamilyang Medici at ang Kastilang mga Borgia na pinagmulan pa ng isang masamang Santo Papa: Si Alejando Sexto (VI) na mahilig sa sex, at nagkaanak na ginawa niya ring kardinal na naging inpirasyon ni Machiavelli sa “The Prince.” Alam niyo naman si Machiavelli di ba? “The end justifies the means. …It is better to be feared than to be loved.” Handbook ng mga diktador na katulad ni [toot].

Paano matatapos ang Renaissance? Ituloy natin ang kuwentuhan next week.