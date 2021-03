Ano ang problema sa private MVIC?

Nakapanayam natin mismo ang presidente ng VICOAP (Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines) noong Sabado. Hiningan natin si Mr. Inigo Larrazabal ng sagot sa mga akusasyon laban sa private MVIC.

Initasan ng Clean Air Act of 1999 (RA 8749) ang Department of Transportation and Communication at Land Transportation Office na ipatupad ang Motor Vehicle Inspection System. Habang wala pang MVIC, ipinatupad muna ang smoke emission testing sa pamamagitan ng Private Emission Testing Centers (PETC).

Noong Agosto 2018, inanyayahan ng DOTr ang mga pribadong kompanya sa magtayo ng MVIC sa bisa ng Department Order (DO) No. 2018-019 “An order privatizing the Motor Vehicle Inspection System (MVIS) through authorization”, at ang revised DO No. 2019-002 ng 18 February 2019. Sinimulan gamitin ng LTO ang resulta ng MVIC para sa rehistro ng sasakyan ngayong 2021.

Narito ang mga sagot sa diretsahang pagtatanong kay Mr. Larrazabal:

1. Ano ang kaibahan ng private MVIC kumpara sa lumang sistema? Sa lumang sistema, tanging buga ng usok ang tini-testing ng mga PETC. Sa bagong sistema, abot sa 72 points ang sasailalim sa testing upang tiyakin na ang sasakyan ay roadworthy o ligtas gamitin sa kalsada.

2. Inalmahan ng publiko ang mahal sa bayad sa testing sa gitna ng Covid pandemic. Alinsunod na rin sa direktiba ni Presidente Duterte, naka-adjust na ang singil sa mga sumusunod, at wala ng singil sa re-inspection:

1. Motor Vehicle na di lagpas sa GVW 4500 kg: P600

2. Motorsiklo/Tricycle: P500

3. Jeepney: P300

3. Para lang ba ito sa mga pribadong sasakyan? Ang mga pampasaherong sasakyan na hindi lalagpas sa 4,500 kilogram ay saklaw ng private MVIC, tulad ng jeepney, taxi at UV Express, taliwas sa kumakalat sa social media.

4. Paano ang mga truck at bus na laging balita ang mechanical trouble? Hindi saklaw ng lisensiya ng Private MVIC ang mga malalaking sasakyan, dahil hindi kakayanin ng mga equipment ang bigat ng mga eto. Sa pagkakaalam ng VICOAP, hiwalay ang pagtatayo ng MVIC para sa trucks at bus na dapat sana ay nauna pa bago ang mga private MVIC, ngunit naantala dahil sa proseso ng bidding. May balak ang LTO na ituloy eto, pero meron kayang papatol kung namo-mroblema ng mga private MVIC ngayon?

6. Paano masisigurong walang korapsyon sa pagpapatupad nito? Paano maiiwasan ang pandaraya sa resulta o ‘yung non appearance na tinatawag? Bagama’t mahirap alisin nang tuluyan ang korapsyon, mami-minimize eto sa pamamagitan ng makabagong technolohiya.

7. May sapat na bilang ba ng MVIC para sa inspection ng 13 milyong sasakyan? Sa naunang DO 2018-019, may 138 na inspection centers ang itatayo. Sa ngayon, 24 private MVIC na ang nag-o-operate sa buong bansa.

Noong Nobyembre 2020, inilabas ang bagong DOTr-LTO Memorandum Circular 2020-2225 “Declaration of Opening of Additional Identified Sites for Establishment of Private Vehicle Inspection Centers” para sa karagdagang 209 inspection centers. May roll out din ng mobile MVIC para sa mga liblib na lugar at isla na kaunti lamang ang mga sasakyan.

8. May anomalya raw ang pag-appoint ng MVIC dahil walang transparency sa proseso? Sa kaso ng Ormoc na pag-aari ni Mr. Larrazabal, nag-apply siya ng lisensiya pagkalabas ng DO noong 2018. Nagsumite siya, at tatlong pang aplikante sa Ormoc City. Tinatawag ang mga aplikante para buksan ang mga aplikasyon; naka-live daw ang kaganapan sa Facebook. Nagkataon na ang aplikasyon lang ni Mr. Larrazabal ang pumasa.

Sa ibang lugar na may dalawang pasado, pinagpapasyahan eto sa pamamagitan ng toss coin. Sa Dumaguete na tatlo ang pumasa pero dalawa lamang ang kailangang inspection center, nagpalabunutan ang mga aplikante. Itinanggi ni Mr. Larrazabal na nagkaroon ng palakasan, sa kanyang pagkakaalam.

9. May proper training ba ang mga technician ng MVIC? Sa kaso ni Mr. Larrazabal, ang mga technician ay may NCII accreditation ng TESDA. Makakabuti sa negosyo, ayon sa kanya, kung skilled ang mga technician dahil sa malaking investment. Meron din siyang lead technician, at ang operasyon ay pinamamahalaan ng isang mechanical engineer.

10. Ano ang liability ng MVIC sa mga masisira habang tini-testing? Dahil sa “liability insurance coverage”, sasagutin ng private MVIC ang anumang masisira. Pero makakabuti na magkaroon ng screening bago tanggapin sa inspection. Halimbawa, kung kalbo na ang mga gulong, hindi na tinatanggap dahil maaaring sumabog habang nasa inspection.

11. May mga balita na di papasa ang gulong na lagpas 5 taon. Iyan ang nasa IRR ng operasyon ng MVIC na inilabas ng LTO. Kasalukuyan etong nirerepaso dahil ang mga gulong ay may 10-12 taon warranty.

Matutunghayan ang buong panayam kay Mr. Inigo Larrazabal sa Facebook; puntahan ang link: https://www.facebook.com/watch/live/?v=140890587830390&ref=watch_permalink