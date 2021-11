Ano ang epekto ng bisyo sa pagbili ng life insurance?

Dear Atty. Martin,

Ako po si Berto. Simple lang po ako at may kaunting bisyo – mahilig po ako kumain, uminom at manigarilyo. Paborito ko po kasi ang lechon at sisig habang umiinom ng beer. Minsan ‘di ko rin maiwasang magyosi ‘pag busog, kahit tuwing merienda o pagkatapos ng midnight snack. Nahihiya akong sabihin, pero dahil sa mga hilig ko, umabot na sa higit sa kumulang 350 lbs ang timbang ko.

Gusto ko po sanang kumuha ng life insurance, kaso nang nalaman ng life insurance agent na ako ay isang smoker at overweight, kailangan ko raw magbayad ng mas malaking premium. Hindi ko po itatanging nakakaubos ako ng dalawang kaha ng sigarilyo kada araw lalo na kapag napakain nang masarap. Hindi po ba maituturing diskriminasyon ang pagtaas ng premium na kailangan kong bayaran dahil sa aking kalagayan pang kalusugan? – Berto

Dear Berto,

Kung nais mong protektahan ang iyong sarili, mabuti na ikaw ay magsimula na pangalagaan ang iyong katawan at kalusugan.

Patungkol naman sa iyong tanong, hindi ito maituturing na isang uri ng diskriminasyon. Ang mga insurance actuaries ay ang mga expert na nagbibigay ng matalinong prediksyon ng mga panganib o risks na kaakibat ng pagkamatay, pagkakasakit, sunog o pag-nanakaw. Sinusuri nila ng mabuti ang edad, kalusugan, okupasyon, hobbies at habits ng isang tao upang matukoy ang nararapat na babayarang premiums.

Sa kagustuhang maprotektahan ang mga insured, ang kontrata ng insurance ay masasabing risk distributing device o isang mekanismo kung saan ang mga miyembro ng isang grupo na kumkaharap sa isang particular na panganib o risk ay nag-aambag sa isang pondo ng insurer, na may obligasyon namang bayaran ang mga miyembro na, sa kasamaang-palad, ay kinaharap nga ang nasabing panganib.

Bilang isang risk distributing device, karapat-dapat na mas mataas ang kontribusyon ng mga taong kumakaharap na ng mas malaking panganib o sumasagawa ng mga mas mapanganib na gawain. Ang mas malaking exposure sa mga panganib ang dahilan ng pagtaas ng kanilang premium sa pagkuha nila ng life insurance policy.

Upang matukoy ang nararapat na premium, ang mga insurers ay masinsinang sinusuri ang application form at tinitignang mabuti ang medical at credit records. Kaya naman mas nakabubuting maganda ang iyong lifestyle at wala kang bisyo upang ipagkaloob sayo ang policy na may mas mababang premium rate.

Muli, maging mapagmatyag at ugaliing magtanong. Maging mapanuri sa mga mensahe at balitang natatanggap.

Si Atty. Martin Loon ay ang President & CEO ng Cocolife, ang pinakamalaking Filipino Life Insurance Company sa Pilipinas.

“Mas mainam na ang nakakasiguro”