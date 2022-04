Annulled na ba sila ni Victor? Maggie niyabang relasyon sa negosyanteng afam

Walang dudang nalulunod sa pag-ibig si Maggie Wilson at hindi alintana ang magiging resbak sa kanya ng dating asawang si Victor Consunji.

Pinangalandakan na nga ni Maggie ang relasyon niya sa foreigner/ businessman na si Tim Connor.

Sa Instagram ay makikita ang larawan nila na nagtu-toast sila ng wine, habang nakaupo sa yate. At dito nga naglahad si Maggie ng mga quality ni Tim at kung paano siya napapasaya nito.

Malinaw ang pasasalamat ni Maggie sa pagdating ng lalake sa kanyang buhay, at pagiging bahagi niya sa birthday celebration ng napapabalitang kasintahan.

“I have never rolled my eyes or bickered with someone so much in my entire life. LOL! This guy always says exactly what he means and is the most honest person I’ve ever met. He tells you like it is even if it stings but I love that nothing is ever sugar coated. He always up for a chat about anything under the sun, even if the topic is a hard conversation to have.

“He keeps me on my toes and makes sure I stay focus. He always pushes me to be better person, to get out of my comfort zone and be better at what I do.

“Thank you for reminding me of what kind of woman I can become. You never fail to empower me even if sometimes you try to steal my thunder!

“So happiest of birthdays to this one @iamtimconnor. I’m so happy that I get to celebrate this birthday with you and many more to come,” sabi ni Maggie.

Nagtataka lang ang ibang kasamahan namin sa showbiz, kung legally separated na ba si Maggie kay Victor, at ipinangangalandakan na niya ang estado ng samahan nila ng lalake.

Wala sa Pilipinas si Maggie.

Base sa kanyang huling post, nasa US ito at dumalo pa sa nakaraang ‘Revolved Festival’ sa California, kasama si Tim. (Rey Pumaloy)