Anne tinawag na chaka ng komedyante

Madalas talagang talakan ni Vice Ganda si Anne Curtis, na siyempre ay pabiro lang.

“Hindi ka kailanman magiging maganda!” linya ni Vice kay Anne, sa video post ng komedyante na nagkukumpara ng kanilang mukha.

Mapapanood sa Instagram ni Vice na kinukunan niya ang sarili habang nasa background si Anne na nagpapaayos ng buhok. Kalmadong nilait ni Vice si Anne at pinamukha sa huli na mas maganda ito sa kanya.

“Tagal mong mag-ayos. Pressure na pressure ka sa akin no, kapag magkasama tayo!” banat ni Vice kay Anne.

“Super, ang hirap habulin nito…” sabi ni Anne.

“Diyos ko girl, mapapagod ka lang. Pag chaka ka, chaka ka, tandaan mo!” sabi pa rin ni Vice.

“I’m so sorry…” mahinang tugon ni Anne.

“Kaya wag na ka nang um-effort. Tanggapin mo na chaka ka!” bira pa ni Vice kay Anne.

“Ako? Oh ikaw?” gulat na reaksyon ni Anne sabay turo sa mukha ni Vice.

Lumingon si Vice at seryosong tinalakan si Anne, “Chaka ka!”

Hirit pa ng komedyante, “Oo, chaka ka. Hindi ka maganda. Maganda ka ba? Hindi ka maganda. Tandaan mo hindi ka magiging maganda..sa mata ng inggitera!” sabay halakhak ng dalawa, na ang tinutukoy na inggitera ay si Vice.

Mapapanood ito sa TikTok ni Vice, na nirepost sa IG.

Nadine tinarayan mga pakialamerang faney

Muling nagtaray si Nadine Lustre sa netizen na nagpalitaw ng pagiging mataray na character ng aktres at ayaw na ayaw nitong pinanghihimasukan ng iba ang kanyang personal na buhay, lalo na ang kanyang lovelife.

Malayo na nga ang ugali ni Nadine noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz, at ka-love team ni James Reid.

Mababasa sa tweet ni Nadine na pinagsabihan niya ang mga netizen tungkol sa pagta-tag ng mga ito sa kanyang boyfriend na businessman, pati na ang utos ng mga fan na dapat gawin ng aktres.

“Ppl (people) be commenting and tagging my friends or boyfie on my IG. Stop telling them to tell me what to do. I’m not 10!” sabi ni Nadine.

Parang nakinikita na namin ang itsura ni Nadine sa talak niyang ito na nakataas ang kilay sa pagtataray sa ingles.

Suportado naman si Nadine ng kanyang mga solid fan na nagsasabing hindi tama na manipulahin iba ang kanyang buhay at patakbuhin ito ayon sa kanilang ninanais.

Kim lantad na pagiging adik

Adik talaga si Kim Chiu, pero hindi sa pinagbabawal na gamot, kundi sa volleyball. Hindi pinapalampas ni Kim ang panonood ng volleyball game ng mga player ng Pilipinas.

Nag-tweet si Kim kung saan mapapanood ang laro ng Thailand vs. Philippines sa Asean Grand Prix 2022.

“Saan mapapanood yung game later?” sabi ni Kim.

Well, bukod sa pagkolekta ng mga damit, sapatos, exercise, ang volleyball talaga ang bet na bet ni Kim. Kung hindi siguro siya artista, posibleng atleta siya.