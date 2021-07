Anne sumuko sa kapal ng mukha ni Luis

Kaloka si Luis Manzano, dahil may single na pala siya, at siya talaga ang kumanta, ha! Wala siyang ghost singer, ha! Hahahaha!

At yes, may pa-video pa siya, at pinasilip nga sa YouTube channel niya ang video habang nire-record niya ang kantang… Ang kantang… ‘How 2BU (Ang Gwapo Po).

Kaloka rin ang lyrics ng kanta ni Luis dahil puro ‘Gwapo. Sobrang Gwapo! Ang gwapo-gwapo ko!’ ang maririnig mo.

At hindi nga nakatiis si Anne Curtis, dahil feeling niya, inagawan siya ng eksena ni Luis, ha! Siya nga naman ang nangangarap na magkaroon ng album, eh.

“Three claps for someone who has officially beaten mo in the ‘Confidence’ Category! Hahahaha!” sabi ni Anne.

Pero siyempre, ang ibig sabihin ng ‘Confidence Category’ ay ‘Kapal ng Mukha’ dahil di ba nga, tuksuhan nila `yon, na parehong masakit sa tenga ang mga boses nila.

Pero, aliw talaga ang kanta ni Luis. Na sa loob ng isang araw ay humamig na ng 65,000 view.

“Moral Support! Howhow!” reaksiyon ni Jessy Mendiola.

Anyway, sabi nga ng mga fan, title pa lang natatawa na sila. Lalo na noong narinig nila ang kanta. (Dondon Sermino)