Anne naudlot pagbalik sa ‘Showtime’

Last week ay may mga naglabas na noong Saturday na ang balik ni Anne Curtis sa ‘It’s Showtime’. Pero noong Friday ay may nagkuwento sa akin na pina-delay raw muna ng misis ni Erwan Heussaff ang pagbabalik niya sa noontime show ng ABS-CBN.

Sabi ng kausap ko, “Sa next Saturday (May 28) pa yata.”

So, matutuloy na kaya ang pagbabalik ni Anne sa ‘It’s Showtime’ on Saturday? Inip na inip na rin kasi ang madlang pipol, huh!

Anyway, isa rin sa mga inaabangan ng mga fan ay ang ‘Luv-Anne!’ comeback concert niya sa Newport Performing Arts Theater ng Resorts World Manila on June 11.

‘Ang Probinsyano’ hindi pa tsutsugiin sa Hulyo

Nakapag-lock-in na rin noong Monday sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ang Megastar na si Sharon Cuneta.

Bale kahapon ay may taping na si Sharon at after lunch ang call time niya.

Inaasahan na last lock-in na ito ng Megastar kahit may tsikang mae-extend na naman daw ang ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ at baka nga hindi raw hanggang July 1 lang ito.

Eh, ‘di ba si Sharon may ‘Iconic’ concert with Regine Velasquez-Alcasid sa Marriott Hotel Grand Ballroom ng June 17 & 18, ‘tapos magsisimula naman ang US concert tour nila on July 8 sa Las Vegas, Nevada, so, malamang tama nga na last cycle na ito ng Megastar sa action-drama series ng Kapamilya Network.

Anyway, mukhang nag-enjoy naman si Sharon sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’, kaya ang tanong ngayon — magkaroon kaya siya ng next teleserye na gagawin sa ABS-CBN?

Eh, ang mga Sharonian, gustong pinapanood ang kanilang idolo sa teleserye, huh!

Bongga!