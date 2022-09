Anne, Kim tablado: Marian ‘pinakamaganda’ para kay Vice

Hanggang sa Preview Ball, ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera pa rin ang nagningning. This time, with her pink gown.

At mismong si Vice Ganda, tahasang sinabi na si Marian daw ang most beautiful sa lahat.

At hirit pa ni Vice kay Marian, “Parang ang bango-bango palagi ng kili-kili!”

Siyempre, kitang-kita naman kay Marian ang kasiyahan sa mga narinig na paghanga mula sa Unkabogable Phenomenal Star.

Tukso nga pala ng iba, tinabla raw ni Vice Ganda ang beauty ng mga co-host niya sa ‘It’s Showtime’ na sina Anne Curtis, Kim Chiu, ha!

Ano kaya ang masasabi ng dalawa kay Vice? Hahahaha!

Yanyan nagpaka-faney kay Niana

Pero kung ang daming humahanga sa kagandahan ni Marian, siya naman, tila nagpaka-fan sa TikTok, social media influencer na si Niana Guerrero.

Para itong fan na biglang nagulat sa hindi inaasahang pagkakataon na makita niya in flesh ang kanyang idolo, huh! Pero siyempre, marami naman ang nakakaalam na ang talagang umiidolo kay Niana, ang panganay na anak ni Marian na si Zia Dantes.

Natatandaan pa namin no’ng nakaraang birthday ni Zia, talagang sinurpresa ito ni Marian ng video greetings mula kay Niana. Ginawan talaga ng paraan ng Team Marian na makakuha ng video greetings mula rito.

Pero this time, sa Preview Ball, halatang tuwang-tuwa si Marian nang makita si Niana at lumapit dito at talagang nag-request ng video para sa anak.

Sabi nga, walang hindi gagawin ang isang ina para sa kaligayahan ng anak.

Sunshine nagpasalamat sa dyowa ni Cesar

Ilang araw na rin mula nang mag-debut party ang second daughter nina Sunshine Cruz at Cesar Montano na si Sam Cruz. At sa naturang debut party nga ang unang pagkakataon na nagkita muli sina Sunshine at Cesar pagkatapos ng ilang taon.

Ito rin ang masasabing unang pagkakataon na nagkita at nagkasama sila ng maayos, masaya na after their controversial na paghihiwalay hanggang sa ma-annul na nga ang kasal nila.

Nag-post si Sunshine ng before and now picture nilang pamilya. ‘Yung noong 2013 pa na silang dalawa ni Cesar kasama ang tatlong anak na babae at sa nakaraang debut na kasama pa rin nilang ang tatlong anak, pero kasama na ang mga present partners nila.

Si Sunshine with Macky Mathay at si Cesar naman kasama ang present partner na si Kath.

Tila hindi pa rin makapaniwala si Sunshine na posible nga pala silang maging okay pa rin lahat.

Sey niya, “August 2022 vs. March 2013.

“Who would’ve thought that after almost 10 years mabubuo ulit in one frame! In God’s perfect time talaga. Kahit ano pa ang nangyari noon, one thing na hindi mawawala ay ang pagiging magulang namin sa mga bata. The girls are genuinely happy to have their dad back in their lives.

Thank you Kath for being a wonderful Tita to my girls, I/we appreciate you! My girls love your kids so much. To my Macky for accepting and loving me and my kids, we love you, Roan, Cole and Charlie too!

Thank you sa lahat ng magaganda and positive messages. May God bless us all.

“When you forgive, you in no way change the past but you sure do change the future.”

Serye with Megan hirit ni Mikael sa Siyete

Napa-throwback ang Kapuso actor na si Mikael Daez nang makita raw niya ang picture nila ng asawang si Megan Young. Ito ‘yung picture na una silang nagsama sa isang serye.

Pero natatandaan pa namin ‘yon na kahit ilang taon na rin silang mag-boyfriend/girlfriend, hindi talaga nila inamin na sila na. Naalala raw ni Mikael na, takot na takot pa si Megan no’n na magsama sila sa isang show.

Sa caption niya rin sa kanyang Instagram, tila nagpapahiwatig si Mikael sa Kapuso network kung kailan daw kaya sila magkakasamang muli sa isang teleserye, huh.

Sa ngayon, napapanood si Mikael sa “Running Man Ph.”

Sey niya, “I was clearing out my photo album and came across some snaps from our first ever taping. I think the name of the show was Dangwa.

“This was back 2017! Boneezy was predictably afraid of working with me while I was super excited. Eventually, it all worked out because we ended up doing a teleserye together called Stepdaughters with Kat Halili.

“I wonder if or when we’ll work together in a drama show again.”