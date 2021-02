Anne, Jasmin tinalbugan ng ina sa TikTok

Talbog sina Anne Curtis at Jasmin Curtis-Smith na nanay nilang si Mommy Carmen, dahil sa pagiging aktibo nito sa TikTok.

Aliw na aliw ang mga netizen kay Carmen sa magkakasunod na TikTok post nito sa kanyang Instagram.

Sinabayan ni Carmen ang ‘Destiny’s Child’ ni Beyonce. At habang nagti-TikTok may mga effect pa sa kanyang video.

Makikitang pang-millennial ang hairstyle ni Mommy Carmen, na tila dumaan sa Brazilian at todo-todong plantsa.

Panay ang hagod nito sa kanyang buhok habang nagti-TikTok na animo’y isang hair product model. Nakakatuwang panoorin si Carmen dahil walang dudang nais nitong magmukhang bata.

Pauline yayaman sa pagdidisenyo

Malaki ang chance na yumaman sa pagdi-design ng furniture si Pauline Mendoza. Natupad ang pangarap niyang makabuo ng isang sala set design.

Ibinahagi ni Pauline sa tweet ang mga larawan ng dinisenyo niyang living room sofa na gawa sa kawayan.

“As a future Interior Designer, one of my bucket list is to design a piece furniture. Thank to my bb mayor Bryan Celeste (wala syang twitter) for making it happen. #E-Kawayan #Alaminos,” chika ni Pauline.

Siguradong magsusunod-sunod na ang mga design ni Pauline at posibleng gawin niya itong negosyo.

Sunshine ‘di pa handang pakasal kay Macky

Inudkyukan na ng mga kaibigan, fans ang magkasintahang Sunshine Cruz at Macky Mathay kaugnay sa pinoste ng huli sa Instagram.

Makikita sa IG ni Macky ang larawan ng kanilang kamay ni Sunshine na magkahawak. Mapapansin ang parehong pulang thread bracelet sa kani-kanilang palapulsuhan.

Sa comment ni Macky sa post, sinelyuhan, ikinandado na nito ang puso nito sa aktres. Ipinaubaya na rin nito ang kanyang buong sarili sa kasintahan.

Kaya naman, mababasa sa mga comment na nagsasabing pakasalan na ni Macky si Sunshine.

Pero feeling namin, hindi pa ito agad magagawa ni Macky lalo’t alam niyang hindi pa handa si Sunshine. Sa huling interview namin kay Sunshine, gusto muna nitong mag-enjoy sa pagiging single mula nang ma-annul ang kasal nila ng dating asawang si Cesar Montano.