Anne, JaDine susunod: Sarah Geronimo Kapatid na rin

Pati si Sarah Geronimo ay umeksena na rin sa TV5, ha! Pinalabas nga ang “The Great Unknown” concert ni Popstar Princess sa TV5 nitong Linggo (Oct. 25) ng gabi.

“VIP treatment ka dito Kapatid! Handog namin sa’yo ang best performances ng biggest and brightest stars sa concert stage! Tutok na sa premiere ng “Onstage” on October 25, 9 p.m. dito lang sa TV5,” anunsyo ng Kapatid Network.

Maliban sa “The Great Unknown” concert ni Sarah G, kabilang din sa itatampok sa “Onstage” ang iba pang concert ng Popstar Princess, “Anne Kapal Forbidden Concert” ni Anne Curtis, “Revolution: The JaDine Concert”, “The Crew: Billy Crawford, Sam Concepcion and James Reid” at “Martin & Side A”.

Sa susunod na taon ay maghahatid pa ng mga exciting show ang collaboration ng Viva at TV5.(IS)