Anne hinamon si Stephen Curry

Viral ngayon ang mga 3-point shot video ni Anne Curtis habang naglalaro siya ng basketball with her fitness coach. Hindi lang once, or twice, or thrice na nakatatlong puntos siya kundi more than that pa.

Ayon nga sa caption ng Viva star, maaaring ito raw ay dahil sa inspirasyon niya sa magandang showing ng pelikula niyang Sid & Aya (Not A Love Story) with Dingdong Dantes na pinipilahan nga­yon sa mga sinehan. Pati na raw ang magandang movie niyang malapit nang ipalabas, ang BuyBust na nakita na niya ang kabuuhan nito.

Ayon sa caption niya, hindi raw niya akalain na isa pala siyang 3-point shooter, kaya tuwang-tuwa siya na nagawa niya ito dahil nga raw sa mataas ang kanyang morale ngayon.

Hinamon pa nga niya ang NBA Superstar na si Stephen Curry na watch for her, although hindi pa raw niya kaya ang mag-dribble na naka-cross legs katulad ng ginagawa ng kanyang NBA idol.

At least, may sariling record na rin siya sa pagba-basketball, devah? Hahaha!