Anne, Erwan nag-away dahil sa sapatos

Sinong maniniwala na pakalat-kalat at nakikipaglaro lang sa lansangan si Anne Curtis noong kabataan niya?

Inihayag niya sa Magandang Buhay kung paano ang pamumuhay nila bago pa siya maging artista sa dati nilang bahay sa Mandaluyong.

“Dito talaga ako natuto. Naglalaro kami ng patintero, langit lupa, inaakyat namin ‘yung gate. Sila (kapitbahay) ang nagturo sa akin ng mga Pinoy na laro,” kuwento ni Anne.

Kahit pa isa na sa pinakasikat na bituin ngayon, hindi pa rin naman nalimutan ni Anne ang kanyang pinakamalalapit na childhood friends, na sinorpresa siya nang dalawin siya ng mga ito sa kanyang bahay.

“Sobrang saya, kasi nu’ng nakita ko ‘yung bahay ni Joen (childhood friend), bumalik talaga lahat. Minsan doon ako tumatakas, doon ako nagtatago, tumatambay,” sabi ni Anne.

Matapos balikan ang buhay niya noong bata siya, hindi rin naman pinalampas nina Melai at Karla na pag-usapan ang buhay may asawa niya sa kasulukuyan.

“Hindi naman sobrang nagbago, if ever, mas masaya lang kami. Wala namang major adjustments. Mas masaya lang ‘pag pinapa­kilala niya ako, ‘Oh, this is my wife’,” kinikilig na kuwento ni Mrs. Heussaf.

Pero hindi rin naiiwasan ang tampuhan ng dalawa. “Misunderstandings namin sobrang babaw. Hindi niya nilagay ‘yung sapatos sa cabinet. Isa na nga lang ‘yung ilalagay du’n iiwan niya pa ‘yung isa doon,” sabi ni Anne.

Anne bagay na bayarang babae ni Dingdong

Anyway ang bongga ng role ni Anne sa Sid & Aya: Not A Love Story, dahil bilang Aya, ipinakita nga niyang kaya rin niyang maging mahirap, na todo kumayod para kumita ng pera.

At si Dingdong Dantes nga ang mayamang lalaki na puwedeng magbigay sa kanya ng kayamanan na kailangan niya. At kaloka lang na umabot pa sa punto na nagbayad si Dingdong para lang lumigaya sa piling ni Anne.

Hindi ko na ikukuwento ang mga eksena, at ayoko namang matalakan, pero ‘yun na nga, bayarang babae si Anne, ha! At si Dingdong ang tipo ng lalaki na ginagamit ang datung para lang lumigaya sa piling ng isang babae.

Batang Navoteño nakinabang sa SYP

Mahigit 1,000 batang Navoteño ang nakakuha ng libreng talent at sports workshops na handog ng Pamahalaang Lungsod ng Navotas. Umabot sa 289 ang natuto kung paano umarte, suma­yaw, gumuhit, maggitara at mag-arnis sa Summer Youth Program (SYP).

At 865 naman ang nag-training sa ilalim ng Navotas Sports Camp Batch 17 kung saan natuto sila ng basketball, volleyball, badminton, taekwondo, table tennis, judo, track & field, soccer, poomsae at swimming.

“Nararapat lang na magkaroon ng access ang mga batang Navoteño sa mga trainings at workshops na maaaring makalinang sa kanilang hilig sa sining o sports. Gusto naming ma-enjoy nila ang kanilang summer break at gawin nila itong makabuluhan,” ani Mayor John Rey Tiangco.

Ang SYP, na isinasagawa isang beses bawat taon, ay bukas sa lahat ng Navoteño edad 7-18.

Binuksan na ng lungsod ang registration para sa Navotas Sports Camp Batch 18. Maaaring sumali sa workshop ang mga Navoteño na 7-21 taong gulang.

For updates on Navotas City, please access our website, like our Facebook fanpage, follow our Twitter account, or register at TXT JRT (Globe: 0915-2601385, Smart: 0908-8868578, Sun: 0922-8888578).