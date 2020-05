Anne enjoy sa pagpapadede kay Dahlia

Ang COVID-19 ang nagbigay sa mag-asawang Anne Curtis at Erwan Heussaff ng malaking pagkakataong namnamin ang kanilang pagiging first time parents.

Nagawa nina Erwan at Anne na mabigyan ng 24/7 panahon ang kanilang anak na si Dahlia sa paga-alaga.

At nakakaaliw na si Anne ay nagi-enjoy rin sa pagpapadede ng sarili nyang gatas sa anak.

Nakaposte sa Instagram ni Erwan ang larawan nilang dalawa ni Dahlia habang karga-karga niya. Sinabi niyang first time nilang lumabas na tatlo at mag-picnic.

Sabi pa ni Erwan silang dalawa ni Anne ay nagi-enjoy sa crackers at biscuits na baon nila. Samantalang fresh milk naman mula sa dibdib ni Anne ang dinedede ng kanilang baby.

“Taking advantage of the sunny weather breaking into this cold month. For Dahlia’s first picnic, we had some crackers and cheese. She just had some good old fashioned breasts milk,” sey ni Erwan.

Kung walang pandemic at nasa Pilipinas ang dalawa, malamang ay hindi nila maibigay ang buong atensiyon sa anak nila. (Rey Pumaloy)