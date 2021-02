Anne bet bugbugin ng komedyanteng beki

Sobrang excited na nga si Vice Ganda sa pagkikita nila ni Anne Curtis. Nasa Pilipinas na nga si Anne, kasama ang anak na si Dahlia at dyowang si Erwan Heussaff. Pero, naka-quarantine pa nga, dahil galing sila ng Australia.

“9:39-11pm facetime with Anne! Ang saya! Masyado kaming na-excite e! Bugbugan ‘to pag nagkita kami sa personal!” sey pa ni Vice.

For sure, balik ‘It’s Showtime’ si Anne, once maayos na ang lahat. At for sure, mas lalong sasaya ang show dahil iba pa rin ang kakulitan ni Anne.

Bet na bet ng mga fan ang kapalpakan ni Anne, lalo na sa pagsasalita o pag-intindi ng mga biro ni Vice.

Sobrang excited na nga si Vice na ‘bugbugin’ ng kakulitan si Anne ng personal.

Janella balik Pilipinas: Maja gigil yakapin si Baby Jude

Isa pang balik sa Pilipinas ay sina Janella Salvador, Markus Paterson, at baby nilang si Jude.

Kung gaano kasikreto ang pag-alis niya ng Pilipinas pa-United Kingdom noon, dokumentado naman ang paglipad niya pabalik ng Pilipinas.

“I cant stop posting stories of my baby,” sabi pa ni Janella.

Huwebes ng gabi nga dumating si Janella, base na rin sa Instagram story niya. Kasabay na nga ng pag-‘goodnight’ niya ang ‘gabi’ sa Pilipinas, hindi tulad noon na nasa UK siya na magkaiba ng timeline.

Of course, sobrang excited na rin ang mga kaibigan niyang sina Maja Salvador, Liza Soberano na mayakap si Jude, at makachikahan si Janella.

Saksi nga si Maja sa love story nina Janella at Markus, kaya naman siguradong umaatikabong kuwentuhan ang magaganap once na magkita na sila ni Janella.

Tony, JC matindi ang laplapan

Anyway, habang naka-quarantine nga pala si Markus Paterson ay sumama pa rin siya via zoom sa premiere night ng Hello Stranger: The Movie, na bida sina JC Alcantara at Tony Labrusca.

At ang bongga nga ng role ni Markus sa Hello Stranger: The Movie, dahil siya lang naman ang ka-love triangle, ha! Bongga nga na ‘gay’ rin ang role niya na nagkagusto kay JC, o naging kaagaw ni Tony sa pag-ibig ni JC.

At sa mga fan na nagtatanong, yes masusulit ang paghihintay niyo na mapanood ang JC-Tony movie, dahil umaatikabong laplapan ang naganap sa kanilang dalawa, at tila in-enjoy nila `yon, base na rin sa mga expression ng kanilang mga mukha.