Annabelle todo suporta: Charissa Rama bet sundan si Ruffa

No doubt na very feisty ang dating ni Annabelle Rama, pero sa mga nakakakilala sa akin lalo na sa showbiz, puwedeng sabihing very lovable person ang misis ni Eddie Gutierrez.

Pagdating sa kanyang mga anak, sinasabi rin ng marami na stage mother siya, pero the truth is, she’s just a loving and very proud mom sa kanila.

Pati nga sa first apo niyang si Lorin Gutierrez na nagdesisyon na rin na mag-artista, hindi na lang siya matatawag na stage lola. Very supportive lang siya at tinitiyak na may magandang lulugaran sa showbiz ang panganay na anak ni Ruffa Gutierrez.

At kahapon nga, hindi lang stage mother/lola si Bisaya. Stage auntie na rin siya dahil pinasok na rin ng niece niyang si Charissa Rama, 22-year old, ang mundo ng beauty pageants.

Very proud nga si Bisaya nang tawagan niya ako kahapon dahil kasali raw si Charissa sa Miss Earth Philippines 2021 beauty pageant.

Sey ni Bisaya sa ipinadala niyang pictures ng kanyang niece, “Si Charissa ‘yan, anak ni George (yumaong kapatid niya na kilalang barangay captain sa lugar nila sa Cebu). Kasali siya sa Miss Earth Philippines. Please support her. Isulat mo naman sa Abante at i-guest mo na rin sa online show mo,

“Sa Abante mo siya i-feature, ha!”

Loyalist si Bisaya ng Abante, kaya naman gusto talaga niya sa favorite tabloid niya mabasa si Charissa, huh!

In fairness, mana sa beauty ni Bisaya ang kanyang niece at 5’7” ang taas at 36-25-36 ang vital statistics, kaya very proud siya kay Charissa.

“Graduate si Charissa ng tourism sa University of San Carlos,” dagdag pa ni Bisaya.

Gusto raw sundan ni Charissa ang mga yapak ng pinsang si Ruffa.

“Sana nga suwertihin din si Charissa like Ruffa,” sey pa ni Bisaya.

Sana nga!

BB Gandanghari may matinding pasabog sa July, August

Ang bongga rin ni BB Gandanghari dahil may pa-show siya sa Lamesa restaurant/bar sa Covina, California sa darating na July 17, 31, August 14, 21 at 28, ang “BB. Uncut (Who Killed RP?!)” na siya mismo ang narrator.

Siyempre, ang RP na tinutukoy sa title ng show ay ang aktor na si Rustom Padilla na according to BB nga ay namatay na.

Nang magkita nga kami ni BB sa birthday party ng sexy actor of the 80’s na si Edgar Mande, nag-dialogue ako na nagkasama kami noong 1997 sa Bali, Indonesia para sa taping ng “Bali High” episode ng “GMA Telesine” na pinagbidahan ni Ruffa Gutierrez, ang dialogue talaga niya ay, “Hindi ako ‘yon. Patay na ‘yon” at natawa na lang ako.

Anyway, at least, may pagkakataon ang mga Pinoy sa California na ma-watch si BB. May ibang mga kakilala kasi ako na gusto talaga siyang makita.

Ang iba nga, nang matsikang nagda-drive siya ng Uber, ay nagsabing gusto nilang sumakay ng Uber at baka raw kasi si BB ang driver ng Uber na ma-book nila.

In fairness nga pala kay BB, matsika siya kapag nakikita ko.

Good friends sila ni Edgar at ng misis nito na si Ramona Fabie at minsan ay nag-hot air balloon pa sila bilang weekend getaway nila.

Bongga!

Anyway, sino-sinong mga aktor na naman kaya ang mababanggit ni BB sa nalalapit niyang pagsu-show sa Covina?

Well… well… well…

Or dapat ba careful…careful ang dapat kong sabihin?

Hehehe!