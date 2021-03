Annabelle pinaka-hate ni Yilmaz

So, Dondon (my dear editor), what’s your typical Sunday? Alam ko, lately, strictly family bonding day ‘yan for you. Pero ako, since bumalik na nga ako sa house namin dahil wala namang masyadong face to face events, I make it a point to join sa Sunday lunch ng pamilya Gutierrez.

Before the COVID-19 pandemic naman kasi, palagi kong nakakasama ang mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabelle Rama, pati mga anak at mga apo nila, pero ngayon nga, as much as possible, nagpupunta talaga ako sa kanila kapag Sunday.

Last Sunday nga, sumabay ako kay Raymond Gutierrez papunta sa family house nila and over lunch nga, masaya ang pakikipagtsikahan ko sa kanilang pamilya.

Nandoon din sina Ruffa (with daughters Lorin and Venice), Elvis (with wife Alexa and their kids Aria and Ezra), Sarah Lahbati (with her kids Zion and Kai) at bisita rin nila si Esther Lahbati.

Of course kahit may household helps sila, si Bisaya pa rin ang punong-abala dahil talagang siya ang nagse-serve ng food.

Super proud si Bisaya sa mga pagkain na pine-prepare ng chef niya. Ang sasarap daw kasi ng niluluto ng kanyang chef at dahil special day nga sa kanila ‘yon dahil halos lahat sila ay complete.

May black pasta si Bisaya na pinata-try sa akin dahil super sarap daw, pero sabi ko, hindi talaga ako nagka-carbs dahil nagpapapayat nga ako.

Pina-try niya ‘yon kay Ruffa, kaya nag-dialogue ako ng, “Akala ko ba, Tita, pinapapayat mo si Ruffa? Bakit gusto mo siyang mag-pasta?!”

“Hayaan mo na, ngayon lang naman. Hahaha!” ang reaksiyon ni Bisaya.

Maya-maya, ginamit niya ang intercon at tumawag sa kitchen.

“Ano pa ba ang niluto ni Manang? Dalhin na dito sa dining (room)!” sey ni Bisaya.

Hmph! Manang?! So nag-maldita ako. “Akala ko ba, chef ang tagaluto mo? Bakit Manang ang tawag mo?!” na sinagot naman niya ng, “Chef talaga, Manang lang ang tawag ko. Hahaha!”

‘Katuwa lang ang Sunday bonding kapag kasama ang pamilya Gutierrez lalo na with Bisaya dahil parang sitcom talaga. Nami-miss ko tuloy ang “It Takes Gutz To Be A Gutierrez” reality show nila. Sayang nga lang at ayaw na nilang gumawa pa ng new season, huh!

Masaya rin na nakikita ko si Tito Eddie na masarap ding katsikahan.

Marami pa kaming topic sa tsikahan na ‘yon.

Kapag medyo “parental guidance” ang nasasabi ko, panay paalala ni Ruffa na, “My gosh, may kids sa harap mo. Nandito sina Lorin at Venice!”

“Hello, Ruffa, hindi na sila kids. This year, 18 at 17 na sila, huh!” sagot ko naman at tawa nang tawa si Ruffa at feeling niya ay maliliit na bata pa sina Lorin at Ruffa, huh!

Sabi ko pa, “So, Ruffa, ano ang plano mo sa March 25? Wedding anniversary n’yo na ni Yilmaz (Bektas). My gosh, ang bilis, 18 years na dapat kayo!”

Bati na kasi sila ng ex-husband niya, kaya binibiro-biro ko si Ruffa at natawa na lang siya.

Si Lorin naman, na-amaze at hindi pala niya alam na noong March 25, 2003 ikinasal ang kanyang parents.

Eh, pupunta ako sa Istanbul, Turkey, kaya napunta tungkol doon ang tsikahan namin.

“So, Ruffa, magpapainterbyu ba sa akin si Yilmaz?! Bati na naman kayo, eh!” sabi ko.

Sumingit naman si Venice. Ang alam daw niya, wala ngayon sa Turkey ang tatay niya.

Wow, ang bongga, mukhang updated na sina Lorin at Venice sa whereabouts ni Yilmaz, huh!

“Pero if ever kaya, harapin ako ni Yilmaz?” dialogue ko pa at sabi ni Ruffa, “You better try!”

Nagbiro ako na afraid ako at biglang nag-dialogue si Bisaya na, “Naku, kami pa naman ni Jun Lalin ang pinaka-hate ni Yilmaz at feeling niya kami ang kontrabida sa buhay niya!”

Tawanan na lang ang lahat!

Richard balik sa away kay Cardo

Siyempre, wala sa family lunch ng pamilya Gutierrez si Richard Gutierrez na naka-lock-in taping sa “FPJ’s Ang Probinsyano”. Balik nga siya sa away kay Cardo Dalisay.

Pero nakakatuwa lang na complete ang mag-iina niya roon, kasama pa ang nanay ni Sarah na si Tita Esther.

Malamang, before the weekend naman ay makauwi na raw si Richard if hindi mababago ang schedule ng taping ng nasabing series ng ABS-CBN, kaya baka nga sa Sunday ay kasama na namin siya sa kanilang family lunch bonding.

Sarap lang na feel na feel ko na belong ako sa pamilya Gutierrez, huh!

So nice!