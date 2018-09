Annabelle namaga ang mukha, kanselado sa ‘Anything Goes’

Naku, Dondon, I’m sad but at the same time, happy rin! Sad ako dahil nag-text kasi sa akin kahapon si Annabelle Rama para sabihing hindi siya makakapag-live para sa Anything Goes ng Abante News Online sa Facebook.

Sey ni Bisaya, “Pagbalik mo na lang from L.A. saka ako mag-guest, hindi ako ready now, malaki ang mukha ko dahil sa steroids.”

Hmph! Sabi ko naman, “Naku, Tita, baka hindi ka na makapag-guest sa amin dahil hindi naman lumiliit ang mukha mo!”

Paano ba namang liliit ang mukha ni Bisaya, eh, palagi siyang sinusumpong ng allergies niya dahil sa kakakain ng seafood at lechon, huh!

Ilang beses ko na rin namang nasulat na pati nga ang mga anak niya, lalo na si Ri­chard Gutierrez, “pinagaga­litan” na si Bisaya dahil ang hilig-hilig niyang kumain ng mga bawal, kaya palagi tuloy siyang nagpupunta sa ER (emergency room) para magpaturok ng steroids, ‘noh?!

Anyway, sumagot naman si Bisaya, ang sabi niya, “Liliit din ‘yan. Makakapag-guest din ako sa Abante show mo, three weeks lang naman ang steroids ko!”

Well, sana nga mag-behave si Bisaya sa mga kinakain niya para matuloy na ang live guesting niya sa Abante News Online, huh!

Happy nga pala ako, Dondon, dahil kahit hindi tuloy si Bisaya, ang alaga naman niyang si Assunta de Rossi ang sasalang ng live bukas!

Pag-uusapan namin ni Assunta ang progress sa paghahanda niya para magbuntis na!

Siyempre, aalamin ko rin sa kanya at baka naman nakabuo na sila ng mister niyang si Jules Ledesma sa bakasyon nila last week sa Amanpulo, ang exclusive resort sa ating bansa na pinupuntahan kahit ng mga Hollywood celebrity, huh!

So, abangan ‘yan bukas sa Abante News Online ng 3:00PM, just log-on sa inyong Facebook account at hanapin ang Abante News Online at puwede pa kayong manalo ng gift packs!

Gloria super baliw kay Balty

Kahapon naman ay umalis ang ating first Miss Universe (1969) na si Gloria Diaz.

Pumunta ng Bali, Indoensia si Tita Glo dahil ikakasal bukas ang niece niyang si Martine Cajucom kay Cliff Ho.

Siyempre, darating din doon ang Diaz clan!

“Hindi ko alam kung sino lahat ng mga darating, alam mo naman­ ang mga batang ‘yan, hindi talaga nagsasabi. But siyempre, all our fami­ly, darating. Excited ako, kasi kahit si Belle (Isabelle Daza), darating with her husband Adrien (Semblat), plus Balty (Balthazar Gabriel, her apo) and her yaya, darating, kaya excited ako.

“You know naman that I’m really crazy about him. Four ½ months na siya and he can swim, kaya mag-e-enjoy ako.

“Ang bilis nga, lumalaki na kaagad si Balty. Parang mga anak ni Ruffa (Gutierrez), ang bilis lumaki. Da­laga na Lorin (panganay ni Ruffa),” kuwento pa ni Tita Glo na sobrang crazy pala sa kanyang apo, huh!

Anyway, Momshie ang gusto ni Tita Glo na itawag sa kanya ng kanyang apo! Kahit naman lola na si Tita Glo, in fairness, beautiful pa rin siya.

Limang araw raw siyang mag-stay sa Bali at pagbalik, balik-taping naman for Pamilya Roces ng GMA 7.

Raymond lagare sa Sydney, Bali

Alam mo ba, Dondon,­ kagabi lang ng 6:30PM nakabalik ng bansa si Raymond Gutie­rrez galing sa Sydney, Australia, pero aalis na naman siya mamayang 4:00PM papunta sa Bali, Indonesia.

Sa Los Angeles, California pa lang based si Martine ay sobrang close na ito ni Raymond. Siyempre, exci­ted si Raymond dahil kahit si Georgina Wilson ay dara­ting din sa kasal ni Martine.

Ang alam ko, kahit si Anne Curtis at iba pa nilang celebrity-friends ay nasa Bali na pala sa wedding bukas ni Martine!

Sabi ni Raymond, “Ti­ring, pero ‘yung sa Sydney naman, ako nag-organized because that’s the make-up brand of Anne. I have lots of kuwentos, pero later na lang, gonna catch my flight back to Manila.”